Alta Gracia: el Refugio Papa Francisco contará con apoyo municipal

(SN; Alta Gracia) Días atrás, el Centro Barrial La otra orilla convocó a la ciudadanía a participar de la apertura del Refugio Papa Francisco, un espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle. Ante esta noticia, el Gobierno local convocó a la organización y firmaron un convenio de colaboración en conjunto con El Hogar de Cristo, perteneciente a las parroquias Fátima y Buen Pastor.

El proyecto busca brindar una respuesta integral a la problemática de personas en situación de calle, teniendo en cuenta dimensiones como las adicciones y las situaciones de vulnerabilidad social, con el objetivo de promover procesos de autonomía y reinserción social.

En la firma del convenio participó el intendente Marcos Torres Lima, el vice intendente Jorge de Napoli, el secretario de Gobierno Mariano Agazzi y los subsecretarios Daniel Ledesma y Lucas Quinteros, encargados de Desarrollo Social y Salud Pública respectivamente, junto al cura de la parroquia de Fatima, Axel Barbero en representación de la Fundación La Otra Orilla.

El refugio funcionará en Uruguay 1550 y contará con un equipo de dos supervisores a cargo de la atención. Está orientado a varones mayores de 18 años que cuenten con autonomía funcional y se encuentren ubicados en tiempo y espacio.

En el marco del convenio, el Municipio se compromete a proveer de 12 viandas diarias de lunes a sábados, además de facilitar la articulación con las áreas municipales pertinentes para reforzar la atención de los beneficiarios. También se evaluará la posibilidad de aportar otros insumos, ropa, artículos de higiene y elementos de limpieza, en la medida de su disponibilidad.

Por su parte, el Refugio Papa Francisco se compromete a recibir, almacenar y distribuir las viandas entregadas, destinándolas exclusivamente a las personas asistidas, mantener un registro de beneficiarios y viandas, asegurar la correcta manipulación de los alimentos y brindar acompañamiento social, espiritual y comunitario a quienes se alojen allí.