Alta Gracia: el Refugio Papa Francisco contará con apoyo municipal

Dengue en Alta Gracia: comienza la campaña de descacharreo
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
El Gobierno local firmó un convenio con el Centro barrial La otra orilla para colaborar con este espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle.Municipales03 de octubre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Días atrás, el Centro Barrial La otra orilla convocó a la ciudadanía a participar de la apertura del Refugio Papa Francisco, un espacio de contención y acompañamiento a personas en situación de calle. Ante esta noticia, el Gobierno local convocó a la organización y firmaron un convenio de colaboración en conjunto con El Hogar de Cristo, perteneciente a las parroquias Fátima y Buen Pastor.
El proyecto busca brindar una respuesta integral a la problemática de personas en situación de calle, teniendo en cuenta dimensiones como las adicciones y las situaciones de vulnerabilidad social, con el objetivo de promover procesos de autonomía y reinserción social.
En la firma del convenio participó el intendente Marcos Torres Lima, el vice intendente Jorge de Napoli, el secretario de Gobierno Mariano Agazzi y los subsecretarios Daniel Ledesma y Lucas Quinteros, encargados de Desarrollo Social y Salud Pública respectivamente, junto al cura de la parroquia de Fatima, Axel Barbero en representación de la Fundación La Otra Orilla.
El refugio funcionará en Uruguay 1550 y contará con un equipo de dos supervisores a cargo de la atención. Está orientado a varones mayores de 18 años que cuenten con autonomía funcional y se encuentren ubicados en tiempo y espacio.
En el marco del convenio, el Municipio se compromete a proveer de 12 viandas diarias de lunes a sábados, además de facilitar la articulación con las áreas municipales pertinentes para reforzar la atención de los beneficiarios. También se evaluará la posibilidad de aportar otros insumos, ropa, artículos de higiene y elementos de limpieza, en la medida de su disponibilidad.
Por su parte, el Refugio Papa Francisco se compromete a recibir, almacenar y distribuir las viandas entregadas, destinándolas exclusivamente a las personas asistidas, mantener un registro de beneficiarios y viandas, asegurar la correcta manipulación de los alimentos y brindar acompañamiento social, espiritual y comunitario a quienes se alojen allí.
Desde el Gobierno local comunicaron el cronograma de limpieza y desinfección que iniciará en los diferentes barrios de la ciudad.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Los jóvenes de todas las escuelas secundarias de la ciudad conocieron la oferta académica de 25 universidades e institutos de nivel superior y participaron de charlas especializadas.
Por el cierre del predio Piedras Blancas, la recolección domiciliaria nocturna no se realizará este jueves 2 de octubre. El servicio volverá a la normalidad el viernes 3.
Precisamente abarca a niños de entre 15 y 17 años, quienes deseen vacunarse de manera voluntaria. Por otro lado continúa la colocación de dosis para quienes transitaron la enfermedad anteriormente y requirieron internación.
Se trata del Nacional de Clubes “A”, que reunirá a los principales equipos nacionales tanto en femenino como masculino.
El municipio informó que este viernes por la mañana se interrumpirá el servicio en el sector para avanzar con la conexión de nuevas redes distribuidoras.
El candidato libertario reconoció la transferencia tras la difusión de documentos bancarios. Negó vínculos con actividades ilícitas.