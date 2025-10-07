Alta Gracia: choque entre un auto y una moto en horas de la madrugada

(SN; Alta Gracia) En la madrugada de este martes, alrededor de las 2:50, se registró un accidente de tránsito en la esquina de las calles Arturo Illia y Padre Viera.

En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta Corven y un automóvil Fiat Siena. Según informaron fuentes policiales, el conductor del rodado menor, un joven de 20 años, manifestó que, por causas que aún se intentan establecer, colisionó con el vehículo conducido por un hombre de 56 años.

Al lugar acudió una unidad de Vittal, que realizó las primeras atenciones a los involucrados. Ninguno de ellos requirió traslado al hospital.