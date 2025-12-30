La Cumbrecita: un hombre murió ahogado en la Cascada Grande

Anisacate: dos heridos tras un choque entre una moto y un auto
El siniestro ocurrió en la noche del lunes en Ruta S-523 y calle Los Castaños. Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al Hospital Regional.
El hecho ocurrió en el valle de Calamuchita. La víctima tenía 35 años y se encontraba de paseo junto a dos amigos. La Justicia investiga las causas del episodio.Policiales30 de diciembre de 2025SN
(La Cumbrecita; SN) Un hombre de 35 años murió tras ahogarse en la Cascada Grande, en la localidad de La Cumbrecita, mientras se encontraba de paseo junto a dos amigos en el valle de Calamuchita.
Según información policial, el hecho ocurrió cuando la víctima ingresó al agua y, minutos después, sus acompañantes advirtieron que no emergía a la superficie. Tras sacarlo del agua, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.
Al arribar al sitio, el personal policial continuó con las tareas de RCP durante aproximadamente 20 minutos, sin obtener respuesta. Posteriormente, un servicio de emergencias constató el fallecimiento.
En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, quienes trabajaron en conjunto para asistir a la víctima.
Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el ahogamiento. La Justicia tomó intervención para intentar esclarecer las circunstancias del episodio.
Si el 9 de diciembre fue el día en que el miedo se instaló en el Barrio Parque San Juan con amenazas y el frío metal de un revólver sobre una mujer indefensa, la tarde del domingo fue el día en que finalmente se pasó la última página del expediente.
El hombre -que días atrás había simulado una dolencia para perpetrar un robo- no contaba con el alcance de los sistemas de vigilancia y los operativos preventivos.
El tercer supuesto involucrado en una causa contra una mujer fue capturado en un control preventivo. Hay un cuarto sospechoso prófugo.
El hecho ocurrió en el marco de una reunión familiar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos de casación y ratificó la pena contra el líder de Generación Zoe por asociación ilícita y estafa.
El agresor de 19 años quedó a disposición de la Justicia luego de atacar a golpes a una joven, quien debió ser trasladada al Hospital.
La Unicameral de Córdoba declaró Monumento Histórico Provincial y de Interés Legislativo a la Acequia Jesuítica de la ciudad de Alta Gracia. El legislador Facundo Torres Lima presentó la iniciativa que venía impulsando desde hace años la artista Hilda Zagaglia.
La Municipalidad secuestró mercadería en comercios y notificó a 30 domicilios particulares. La medida busca frenar el incremento de detonaciones registrado este año y responder a las denuncias de organizaciones especializadas.