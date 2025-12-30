La Cumbrecita: un hombre murió ahogado en la Cascada Grande

(La Cumbrecita; SN) Un hombre de 35 años murió tras ahogarse en la Cascada Grande, en la localidad de La Cumbrecita, mientras se encontraba de paseo junto a dos amigos en el valle de Calamuchita.

Según información policial, el hecho ocurrió cuando la víctima ingresó al agua y, minutos después, sus acompañantes advirtieron que no emergía a la superficie. Tras sacarlo del agua, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Al arribar al sitio, el personal policial continuó con las tareas de RCP durante aproximadamente 20 minutos, sin obtener respuesta. Posteriormente, un servicio de emergencias constató el fallecimiento.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios de La Cumbrecita y personal de Salud de la comuna, quienes trabajaron en conjunto para asistir a la víctima.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el ahogamiento. La Justicia tomó intervención para intentar esclarecer las circunstancias del episodio.