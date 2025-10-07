Malagueño: secuestraron 15 motocicletas en un nuevo operativo policial

(SN; Malagueño) Este martes, la policía departamental informó el inicio de las actividades del Cuerpo de Acción Preventiva Interinstitucional (CAPI), la cual tuvo su primera intervención con un operativo interfuerzas en diferentes puntos de la ciudad.

El objetivo de este organismo es fortalecer los lazos entre la comunidad comercial, la Guardia Local y las Fuerzas de Seguridad. Esta iniciativa marca el comienzo de una mesa de trabajo conjunta que buscará afinar detalles para una implementación efectiva. La estrategia busca aumentar la visibilidad de las instituciones en el espacio público, mejorando así la percepción de seguridad entre vecinos y comerciantes.

Paralelamente, se llevó a cabo un Operativo Potenciado en sectores críticos de la ciudad, centrado en la prevención del delito y controles vehiculares exhaustivos. Entre las acciones coordinadas se secuestraron 15 motocicletas por diversas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba ( Ley 10.326 ) y Ley de Tránsito Municipal.

Este operativo se destacó por su carácter interinstitucional, con la participación de diversas unidades policiales de la Policía de la Provincia de Córdoba. Puntualmente, se movilizaron efectivos del Departamento, unidades especiales como la FPA, SEOM, GOP, Patrulla Rural y personal de la Brigada Civil de Investigaciones.

Del operativo participó el director de la Departamental, Héctor Villagra, el Martín Núñez Cremades del Ministerio de Seguridad de la provincia, quienes estuvieron acompañados por el secretario de Gobierno local José Pablo Heredia. Además presenciaron este operativo el director de Prevención y Seguridad Ciudadana Marcos Romero, la subdirectora Cecilia Farias y oficiales jefes superiores y personal de la Guardia Local de la Ciudad.

La continuidad y el fortalecimiento de estas acciones dependen del compromiso de todos los actores involucrados, así como de evaluaciones periódicas que permitan ajustar las intervenciones según las necesidades del entorno.