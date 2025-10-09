Tissera en Alta Gracia: “Las cooperativas construyen un mundo mejor”

(SN; Alta Gracia) Este jueves en la ciudad, el jefe del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Córdoba, Pablo Tissera, encabeza la disertación organizada por la Comisión de Asociados del Banco Credicoop.

En el lugar estuvieron presentes más de medio centenar de asistentes. Cabe recordar que, si bien Tissera es candidato a Diputado Nacional por Fuerza Patria, se trata de una actividad institucional de la Filial Alta Gracia, en la que brindó una charla acerca del rol del cooperativismo en el año internacional de las cooperativas.

“Hay una hermandad en todas las instituciones de la economía social y solidaria, como cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones”, inició Tissera son su mensaje. En este sentido le consultó a los presentes por su experiencia en las diferentes organizaciones y remarcó que “las cooperativas construyen un mundo mejor”.

“Aquí en Córdoba se creó el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, algo que rescato, pero se debe trabajar para que verdaderamente todo el colectivo de la economía social ocupe ese espacio”, expresó. En cuanto a esto destacó a los municipios que impulsan las actividades del sector “a emprendedores y a aquellas cooperativas de servicios públicos”. En este punto hizo mención de la Red Nacional de Municipios Cooperativos y la necesidad de que lo generado en las localidades pueda movilizar esas pequeñas economías y genere trabajo a los vecinos.