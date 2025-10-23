Tiempo en Alta Gracia: calor agobiante y tormentas en el cierre del día

Tiempo en Alta Gracia: calor, viento y probabilidad de tormentas hacia la noche
El SMN anticipa una jornada calurosa en la ciudad, con una máxima de 28 °C y viento del norte. Hacia la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados.
El jueves se presenta con máximas de hasta 34°C y aire pesado. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas hacia la tarde y noche.Sociedad23 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este jueves se presenta con condiciones de calor extremo en la ciudad, donde la temperatura máxima alcanzará los 34°C y la mínima se ubicará en 23°C. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por vientos del norte con ráfagas de hasta 50 km/h.
Para este viernes, el organismo anticipa una jornada inestable y ventosa, con lluvias durante todo el día. La temperatura descenderá levemente, con mínimas de 21°C y máximas de 28°C, y persistirán las ráfagas fuertes del sector sur.
El sábado continuarán las precipitaciones, aunque con una baja más marcada en la temperatura: mínima de 19°C y máxima de 25°C, con viento del sudoeste y probabilidad de tormentas durante la mañana.
Hacia el domingo, el panorama mostrará una leve mejora. El SMN prevé cielo mayormente nublado, con mínima de 12°C y máxima de 21°C. El aire fresco marcará el cierre de una semana caracterizada por la inestabilidad y el cambio abrupto de temperaturas.
El SMN anticipa una jornada calurosa en la ciudad, con una máxima de 28 °C y viento del norte. Hacia la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados.
Información suministrada por el servicio Meteorológico Nacional.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada de este viernes se presenta inestable en Alta Gracia, con alta probabilidad de lluvias. El fin de semana, en cambio, traerá sol y temperaturas en ascenso.
El jueves se presenta con cielo mayormente nublado y una máxima de 28 °C. Para mañana se anticipan lluvias y un marcado descenso de temperatura, antes del regreso del calor el fin de semana.
El martes amaneció soleado en Alta Gracia y se espera una jornada calurosa. El tiempo comenzará a cambiar hacia el viernes, con lluvias y un marcado descenso de temperatura.
Si bien el Presidente había anticipado cambios en el gabinete luego de las elecciones, este martes el canciller presentó la renuncia luego de una serie de cuestionamientos de una parte del Gobierno tras la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca.
El dólar tarjeta va camino a los $2.000 y el minorista se afirma en $1.515. El Banco Central tuvo que vender divisas de las reservas, ya casi exhaustas, para que la demanda mayorista no hiciera volar el techo de la banda cambiaria.
La decisión fue tomada en un plenario de rectores, desarrollado en la UBA. También pedirán al Congreso que los recursos contemplados en la Ley de Financiamiento, sean incluidos en el Presupuesto 2026
Córdoba tiene el 33% de la potencia instalada en generación distribuida, lo que supera los 30 megavatios de potencia que son aportados a la red eléctrica, consolidando más de 1.341 usuarios-generadores activos y más de 14 megavatios de potencia reservada.
En una nueva marcha en defensa de los jubilados, las fuerzas de seguridad desplegaron un megaoperativo y empujaron a manifestantes. A uno de ellos le causaron la fractura del brazo y se encuentra hospitalizado.