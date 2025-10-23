Tiempo en Alta Gracia: calor agobiante y tormentas en el cierre del día

(SN; Alta Gracia) Este jueves se presenta con condiciones de calor extremo en la ciudad, donde la temperatura máxima alcanzará los 34°C y la mínima se ubicará en 23°C. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por vientos del norte con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para este viernes, el organismo anticipa una jornada inestable y ventosa, con lluvias durante todo el día. La temperatura descenderá levemente, con mínimas de 21°C y máximas de 28°C, y persistirán las ráfagas fuertes del sector sur.

El sábado continuarán las precipitaciones, aunque con una baja más marcada en la temperatura: mínima de 19°C y máxima de 25°C, con viento del sudoeste y probabilidad de tormentas durante la mañana.

Hacia el domingo, el panorama mostrará una leve mejora. El SMN prevé cielo mayormente nublado, con mínima de 12°C y máxima de 21°C. El aire fresco marcará el cierre de una semana caracterizada por la inestabilidad y el cambio abrupto de temperaturas.