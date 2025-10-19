Tiempo en Alta Gracia: el viento Norte, protagonista de un día templado

(Alta Gracia; SN, con información del SMN).- La ciudad y todo el Valle de Paravachasca se preparan para disfrutar de un domingo primaveral y mayormente soleado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada ideal para paseos y actividades al aire libre, aunque con el viento norte como protagonista.

El pronóstico para este Domingo 19 de octubre de 2025 indica condiciones climáticas estables y agradables en toda la región. El sol se hará sentir, impulsando una importante amplitud térmica a lo largo del día.

La mañana comenzará con el cielo parcialmente nublado y una temperatura inicial cercana a los 17°C. Se sentirán las primeras ráfagas de viento del Norte, que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El momento de mayor calor llegará durante la tarde, cuando el termómetro trepe hasta los 24°C de máxima. Las condiciones de viento se intensificarán, soplando con ráfagas que podrían rondar entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

Hacia la noche, el viento rotará levemente al Noreste y su intensidad disminuirá (entre 13 y 22 km/h). El cielo se presentará algo nublado y la temperatura descenderá a unos 19°C.