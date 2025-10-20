Tiempo en Alta Gracia: más viento Norte, más calor... más lunes

Tiempo en Alta Gracia: el viento Norte, protagonista de un día templado
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
(Alta Gracia; SN, con información del Servicio Meteorológico Nacional).- El Valle de Paravachasca experimentará este lunes 20 de octubre un marcado ascenso de la temperatura que anticipa una jornada de pleno calor. Según la actualización del pronóstico, se espera una máxima de 29°C, acompañada de ráfagas de viento intensas que se mantendrán durante todo el día.
Tras un domingo agradable, la semana comienza con un repunte térmico en Alta Gracia y la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la persistencia del viento del sector Norte, lo que mantendrá las temperaturas elevadas y el ambiente seco.
El día comenzará con una temperatura mínima de 16°C y cielo algo nublado. Desde las primeras horas se sentirán las ráfagas del Norte, que oscilarán entre 42 y 50 km/h, una condición que se mantendrá estable durante buena parte de la jornada.
El pico de calor se dará por la tarde, con una máxima proyectada de 29°C. A pesar de las altas temperaturas, el cielo se mantendrá algo nublado y la probabilidad de lluvia es nula (0%). La persistencia de las ráfagas de viento del Norte con la misma intensidad (42 - 50 km/h) es un factor a tener en cuenta.
Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 21°C y el viento rotará levemente al Noreste, con una disminución de su velocidad predominante (13 - 22 km/h). Sin embargo, las ráfagas intensas seguirán registrándose.
Recomendaciones por Viento y Calor
Ante el pronóstico de calor y viento fuerte, se recomienda a la población:
Hidratación: Beber abundante agua a lo largo del día para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas de la tarde.
Precaución con el Fuego: Dada la intensidad de las ráfagas y la sequedad ambiental, se extreman las advertencias sobre el riesgo de incendios.
Vientos: Asegurar objetos sueltos en balcones y patios y extremar la precaución al conducir en rutas o zonas abiertas.
Se espera que las altas temperaturas y las condiciones ventosas marquen la tendencia en el inicio de la semana.
