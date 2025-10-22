Tiempo en Alta Gracia: calor, viento y probabilidad de tormentas hacia la noche

Tiempo en Alta Gracia: más viento Norte, más calor... más lunes
El SMN anticipa una jornada calurosa en la ciudad, con una máxima de 28 °C y viento del norte. Hacia la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados.Sociedad22 de octubre de 2025 SN
(SN; Alta Gracia) Este miércoles se presenta con condiciones veraniegas en la ciudad: cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas y viento moderado del norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima prevista es de 28 °C y la mínima de 17 °C.
Durante la mañana se espera tiempo estable, aunque hacia la tarde y la noche aumenta la nubosidad y existe una baja probabilidad de lluvias o tormentas aisladas. Las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 40 km/h, lo que sumará una sensación de calor húmedo.
El organismo anticipa que mañana jueves el calor se intensificará, con una máxima que podría trepar a 34 °C, mientras que las tormentas ganarían protagonismo durante la tarde y noche. Se espera luego un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana.
En su columna en Siempre Radio, la nutricionista Susana Aranda explicó cómo combinar alimentación y actividad física según el tipo de entrenamiento, el horario y el tiempo previo a ejercitar.
El biólogo Raúl Montenegro cuestionó la decisión del Gobierno de privatizar parte de la empresa que opera los reactores nucleares del país. Alertó sobre la falta de controles, transparencia y planes de seguridad.
El legislador fueguino Santiago Pauli pedía a sus empleados que entregaran el dinero del desarraigo para financiar locales y gastos de La Libertad Avanza, según audios filtrados por un excolaborador.
Ambos proyectos de ley fueron ratificados por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Ejecutivo le solicita al Legislativo que defina de dónde saldrán las partidas para financiar dichos gastos y las incluya en el Presupuesto.
Bajo la consigna "Milei culiadazo", el presidente es recibido por la ciudadanía cordobesa en un clima de rechazo y protestas.
En medio del tumulto y el caos de la recorrida por Nueva Córdoba, el camarógrafo Horacio di Franco recibió un golpe en su rostro y a la cronista Fernanda González le robaron el celular.