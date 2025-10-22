Tiempo en Alta Gracia: calor, viento y probabilidad de tormentas hacia la noche

El SMN anticipa una jornada calurosa en la ciudad, con una máxima de 28 °C y viento del norte. Hacia la tarde y noche podrían registrarse chaparrones aislados.

Sociedad22 de octubre de 2025 SN
Clima 2025 Otoño Nublado (1)

(SN; Alta Gracia) Este miércoles se presenta con condiciones veraniegas en la ciudad: cielo parcialmente nublado, temperaturas elevadas y viento moderado del norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima prevista es de 28 °C y la mínima de 17 °C.

Durante la mañana se espera tiempo estable, aunque hacia la tarde y la noche aumenta la nubosidad y existe una baja probabilidad de lluvias o tormentas aisladas. Las ráfagas podrían alcanzar entre 35 y 40 km/h, lo que sumará una sensación de calor húmedo.

El organismo anticipa que mañana jueves el calor se intensificará, con una máxima que podría trepar a 34 °C, mientras que las tormentas ganarían protagonismo durante la tarde y noche. Se espera luego un marcado descenso de temperatura hacia el fin de semana.

