Santa Ana: perdió el control e impactó su vehículo contra la canaleta de desagüe

(SN; Santa Ana) Durante la mañana de este sábado ocurrió un accidente en la localidad de Villa Parque Santa Ana, precisamente sobre el kilómetro 16 de la ruta 5, donde un automovilista perdió el control e impactó contra la canaleta de desagüe de la carretera.

Fuentes policiales indicaron que se trata de un vehículo marca Chevrolet Onix, en el que transitaba un joven de 19 años. Las circunstancias del accidente no fueron establecidas y el conductor debió ser asistido por el personal de emergencias debido a algunas lesiones tras el impacto.

En el lugar estuvo presente el móvil de Vittal, quien trasladó al joven al Hospital Regional para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.