Elecciones legislativas 2025: abrieron los comicios en todo el país

(SN; con información de NA) Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo en las elecciones legislativas nacionales, en el que será el primer gran test en las urnas para el gobierno de Javier Milei. Se renueva la mitad de la cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 legisladores).

Estos comicios marcarán, también, el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará a las tradicionales papeletas partidarias. El elector recibirá una sola boleta con todas las listas de candidatos y deberá marcar una cruz o tilde en el casillero que prefiera.

Los centros de votación abrieron a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18. A partir de ese horario comenzará el recuento y a las 21, cuando termine la veda electoral, podrán publicarse los primeros resultados. Se espera que para esa hora ya exista una tendencia consolidada en la mayoría de los distritos.