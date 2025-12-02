Narcoescándalo: Villaverde retiró su renuncia a Diputados luego del rechazo en el Senado

Gabinete: Monteoliva asume en Seguridad y el Gobierno refuerza la línea Bullrich
Alejandra Monteoliva reemplaza a Patricia Bullrich, quien asumirá como senadora. El Gobierno confirmó que se sostendrá la doctrina que marcó la gestión saliente.
La legisladora de La Libertad Avanza decidió conservar su banca en la Cámara Baja y los fueros parlamentarios luego de que su pliego fuera devuelto a comisión en la Cámara Alta en medio de las impugnaciones por presuntos nexos con el narcotráfico.Política02 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de NA) La diputada rionegrina Lorena Villaverde retiró este martes su renuncia a la Cámara de Diputados, según confirmaron voceros de la legisladora a Página 12 hace instantes.
La decisión se da luego de que su pliego para la Cámara Alta fuera devuelto a comisión por falta de votos, en una sesión que contó con la presencia de figuras como Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli
En un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora libertaria señaló que “por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional”.
Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.
La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de José Luis Espert.
Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el Estado norteamericano de Florida cuando intentaba ingresar a ese país un kilo de cocaína.
El Ejecutivo ultima el envío de la reforma del Código Penal. Bullrich y Adorni afirmaron que el proyecto busca endurecer penas y limitar la “puerta giratoria”.
Según fuentes oficiales, la iniciativa del Poder Ejecutivo será elevada al Congreso en los próximos días. Sin embargo, trascendió que el estudio Bruchou-Funes de Rioja es en definitiva quién elaboró el proyecto, que el Ejecutivo ingresará por el Senado.
Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, no asumirá su banca. El Senado frenó su incorporación mientras se investigan presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado.
El Ejecutivo evalúa convocar a extraordinarias desde el 10 de diciembre para avanzar con el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, en medio de tensiones con gremios y empresarios.
A 700 días de gobierno, el Presidente está en uno de sus mejores momentos: sube la aprobación general , pero la fragmentación social y la tensión federal persisten.
El Gobierno local organizó diferentes acciones de asesoramiento y testeos rápidos para VIH y sífilis, recordando que el diagnóstico temprano es fundamental para un mejor abordaje y tratamiento de estas afecciones.
En lo que representa un efecto de mayor presión para los hogares, las tarifas de energía vuelven a subir desde este 1° de diciembre. La actualización impacta sobre viviendas, comercios e industrias.
El accidente ocurrió sobre la autopista de ruta 20, donde el automovilista de 48 años se despistó y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
La joven circulaba como acompañante de la motocicleta cuando el conductor perdió el equilibrio tras una maniobra repentina del vehículo que circulaba por delante.