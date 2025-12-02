Narcoescándalo: Villaverde retiró su renuncia a Diputados luego del rechazo en el Senado

(SN; con información de NA) La diputada rionegrina Lorena Villaverde retiró este martes su renuncia a la Cámara de Diputados, según confirmaron voceros de la legisladora a Página 12 hace instantes.

La decisión se da luego de que su pliego para la Cámara Alta fuera devuelto a comisión por falta de votos, en una sesión que contó con la presencia de figuras como Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli

En un breve escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora libertaria señaló que “por medio de la presente, se solicita que se retire la nota por la cual renunciaba a mi cargo de Diputada Nacional”.

Villaverde se había hecho presente el viernes pasado en la sesión preparatoria del Senado pero debió abandonar el recinto luego de que las fuerzas políticas llegaran a un acuerdo para remitir el pliego a comisión para discutir allí la habilidad o inhabilidad moral de la rionegrina para ejercer el cargo de senadora.

La diputada nacional fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de José Luis Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el Estado norteamericano de Florida cuando intentaba ingresar a ese país un kilo de cocaína.

