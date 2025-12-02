Gabinete: Monteoliva asume en Seguridad y el Gobierno refuerza la línea Bullrich

Alejandra Monteoliva asumió este martes como nueva ministra de Seguridad de la Nación, tras la renuncia de Patricia Bullrich, quien dejará la cartera para ocupar una banca en el Senado a partir del 10 de diciembre. El relevo quedó formalizado este lunes mediante los decretos publicados en el Boletín Oficial.

Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad y magíster en Gestión Pública, agradeció la confianza del presidente Javier Milei y aseguró que su llegada representa “compromiso, continuidad y vocación de servicio”. Sostuvo que la gestión se apoyará en el mismo esquema con el que Bullrich condujo la cartera: “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio”.

La salida de Bullrich se plasmó en una carta dirigida al Presidente, donde señaló que su renuncia tiene efectividad desde el 1° de diciembre. Recordó que durante su gestión recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Afirmó además que, desde su banca en el Senado, buscará defender “las reformas que el país necesita” y valores como “instituciones fuertes, ley y orden”.

En sus redes sociales, Bullrich agradeció “la confianza” recibida y expresó su apoyo a Monteoliva, a quien describió como “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también destacó la gestión saliente y afirmó que la designación de Monteoliva es parte de una “continuidad del rumbo” en materia de seguridad. La Oficina del Presidente calificó a la funcionaria como una “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich”, eje que el Gobierno busca profundizar.

El recambio en Seguridad se produce en paralelo a otro movimiento relevante dentro del Gabinete: el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, será designado como ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri. Será el primer militar en ocupar ese cargo desde el retorno democrático en 1983.

Los cambios en ambas carteras se concretan a días de que los funcionarios electos asuman sus bancas en el Congreso, en un contexto donde el Ejecutivo insiste en sostener sin modificaciones sus políticas de orden, seguridad y defensa.





