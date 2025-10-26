Elecciones en Córdoba: se renuevan nueve bancas de diputados entre 18 listas

(SN; Córdoba) Este domingo, más de tres millones de cordobeses están habilitados para votar en las elecciones legislativas que renovarán nueve bancas de diputados, las cuales se definirán entre 18 listas distribuidas en la Boleta Única Papel.

Si bien a nivel nacional la disputa está entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, aquí en Córdoba, el espacio Provincias Unidas que lidera Juan Schiaretti se presenta como la novedosa fuerza electoral enfrentada al oficialismo.

Vale decir que el peronismo cordobés se encuentra dividido, con Natalia de la Sota que conformó Defendamos Córdoba y Fuerza Patria encabezado por Pablo Carro y Coti San Pedro.

Por otro lado, la Unión Cívica Radical tiene a Ramón Mestre como candidato luego de una fuerte disputa interna que culminó con el abandono de Rodrigo de Loredo. Mientras tanto, por el lado del Pro, Agost Carreño busca renovar su banca y Héctor Baldassi intenta lo propio pero con un nuevo espacio, Ciudadanos.

La Boleta Única de Papel de Córdoba para los comicios legislativos muestra a los principales candidatos de las 18 listas que se presentan:

· La Libertad Avanza

Gonzalo Roca

Laura Soldano

Marcos Patiño Brizuela

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Evelin Barroso

Jorge Silvestre

Romina Caggiano

Guillermo Quiroga

· Fuerza Patria

José Pablo Carro

Constanza San Pedro

Pablo Martín Tissera

María Florencia Edith D’Andrea

Emanuel Rodríguez

Camila Perassi

David Salto

Luciana Paula Córdoba

Nicolás Pablo Giménez Vega

· Provincias Unidas

Juan Schiaretti

Carolina del Valle Basualdo

Miguel Ángel Siciliano

Laura Judith Jure

Ignacio José García Aresca

Verónica Fátima Navarro

Juan Manuel Llamosas

María Eugenia Romero

Emiliano Paredes

· UCR

Ramón Javier Mestre

Patricia Rodríguez

Martín Lucas

Norma Teresita Ghione

Franco Jular

Lucrecia Irma Cavanna

Héctor Tito Mignola

Dolores Caballero

Oscar José Tuninetti

· Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Liliana Olivero

Josué Plevich

Viki Caldera

Jorge Navarro

Soledad Díaz

Raúl Gómez

Laura Vilches

Matías Isaac Ávila

Lorena Vanina Rojas

· Movimiento Avanzada Socialista

Julia Di Santi

Eduardo José Mulhall

Davina Maccioni

Franco Ricardo Bergero

Malena Paula Mulhall Peña

Miguel Alejandro Díaz

Noelia Luján García

Mateo Romero Contreras

María Andrea Ruiz

· PRO

Oscar Agost Carreño

Camila Sol Pérez

Francisco Facundo Iser

Agustina D’Amario Zulko

Giuseppe Bosco

Silvina del Valle Aymond

Pedro Sebastián Bossa

Romina Dayana Auce

Lucas Raúl Ujaldón

· Acción para el Cambio

Alfredo Pablo Keegan

Paola Lourdes Rimieri

Marcelo Carlos Cordero

Lorena del Valle Gay Valero

José Raúl Olivares

Jimena Andrea Zabala

Adolfo Gerardo Rutgers

María Alejandra Arroyo

Mario Jorge López

· Partido Fe

Juan Carlos Saillén

Celeste Myriam Giacchetti

Fernando Ariel Mancinelli

Mónica Alejandra Grandi

Aldo Belindo Ortega

Ana Beatriz Escobedo

Rodrigo Exequiel de Toro

Liliana Rufina Prado

Edgardo Hugo Sargiotto

· Partido Demócrata

Pablo Horacio Martelli

Janett Paola González Castro

Maximiliano Antonio Ledesma

María del C. Centeno

Pablo Julián Schüle

Marina Araceli Díaz

David Joel Frías

Johana Mildred Romero

Gustavo Ariel Oño

· P.A.I.S

Edgar David Bruno

Patricia Mónica González

Rubén Gregorio Bustos

María Josefina Castro

Antonio Javier Spagnolo

Gladys del Valle Heredia

Lucas Luciano Lazarte

Lucía Mabel Toledo

Adrián Nicolás López Agasisti

· Unión Popular Federal

Mario Alfredo Peral

Mariela Victoria Ramallo

Ariel Germán Luque

Carmen Remigia Oliva

José Edgardo Adrián Sanz

Evangelina Elvira Cobos

Luis Osvaldo Heredia

Carolina Cristina Aguilar

Sergio Ernesto Quinteros

· Partido Libertario

Agustín Alejandro Spaccesi

Julieta Magdalena Ceballos

Germán Pablo Cassinero

María Graciela Giordano

Diego Leonardo Settimo

María Jimena Quaino

Esteban Alberto Chiabo

María Eugenia Merlini

José Luis Carrera

· Defendamos Córdoba

Natalia de la Sota

Marcelo Ruiz

Marta Lastra

Gustavo Alejandro Rossi

María Graciela Fassi

Pedro González Cholaky

Cristina Isabel Fernández

Enrique Lastreto

Analía Sánchez

· Ciudadanos

Héctor Baldassi

Yanina Vargas

Martín Héctor Puig

Melisa Betsabé Cabrera

Pablo Andrés Mussat

Ivana René Pepino

Santiago Felipe Piñeiro

María Cristina Lagger

Héctor Simón Carcar

· Encuentro por la República

Aurelio Francisco García Elorrio

Ana Isabel Bastan

Juan José Teruel

Noelia Perrin

Rodrigo María Agrelo

Elena Nidia Guerin

Miguel Enrique Casañas

Ana Inés Chicala López

José Luis Ortega

· Frente Federal de Acción Solidaria

Stefano Micael López Chiavarino

Paola Vanesa Irusta

Esteban Ezequiel Vivas

Anahí Rocío Cabral

Marcelo Ezequiel Gómez

Adriana Sandra Rearte

Rubén Ignacio Maurenzi

Daiana Melisa Santi

Mario Gabriel Matteucci

Córdoba Te Quiero

Julio Gerardo Lucero

Myriam Susana Alejos

Pablo Leonardo Tulian

Erica Alejandra Tomatis

Gerardo Luis Nieva Allue

Adriana del Valle Quinteros

Raúl Alberto Costa

María Carolina Romero

Rubén Edgardo Bertolina