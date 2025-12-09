Córdoba: FAdeA abrió un plan de retiros voluntarios para 200 puestos de trabajo

Cuarteto de la Humanidad: así fue el recorrido que culminó con la declaratoria de la UNESCO
El Gobierno de Córdoba dio a conocer el camino transitado que finalmente reconoció al “tunga tunga” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Se profundiza el ajuste en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en medio de la inactividad por la falta de contratos con el Estado. El plan de retiros voluntarios ocurre en un contexto marcado por la reducción de las horas de trabajo y del salario.Provinciales09 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) En las últimas horas se conoció la noticia acerca de los retiros voluntarios implementados por la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para unos 200 puestos de trabajo.
Esta crisis en el sector se da en el marco de una inactividad y la falta de contratos del Estado. Desde que asumió Javier Milei, la empresa ubicada en la ciudad de Córdoba atravesó continuos recortes. Este martes, la compañía confirmó la apertura de un programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir la planta, informó LNM.
Concretamente, el directorio ejecutivo pretende eliminar 200 puestos de trabajo. La medida se suma a los recortes adoptados en junio. A mediados de este año, los empleados se encuentran bajo un régimen rotativo, trabajan solo tres días a la semana y perciben el 80% de sus salarios.
Luego del anuncio, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos expresó que las familias se enfrentan a una fuerte pérdida del poder adquisitivo. En la misma línea, indicó que la situación laboral en la fábrica es complicada.
La cancelación de los contratos con el Estado nacional, que históricamente representa cerca del 80% de los ingresos de FAdeA a través de trabajos para la Fuerza Aérea, originó la inestabilidad que atravieza la empresa.
*Imagen de archivo.
El Gobierno de Córdoba dio a conocer el camino transitado que finalmente reconoció al “tunga tunga” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Se trata del planteo del legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, quien anunció su proyecto presentado ante la Unicameral. “Nación continúa sin enviar los fondos que por ley le corresponden a Córdoba poniendo en riesgo la estabilidad del sistema”, expresó.
En total, unos 150 padres se movilizaron hacia el frente de una institución religiosa de la localidad y exigieron la renuncia del representante legal.
Más de 15 sindicatos de trabajadores estatales rechazaron el aumento plasmado en el proyecto del Presupuesto 2026 de Martín Llaryora y anunciaron una masiva movilización para el próximo martes 9 de diciembre.
El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, se reunió con funcionarios de diferentes municipios a los fines de fortalecer gestiones locales con nuevas inversiones en el marco de los acuerdos federales de 2024.
Así lo comunicó la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil. Las altas temperaturas de este jueves condicionan la jornada y solicitan extremar los cuidados.
Todo comenzó con un accidente vial entre el efectivo que estaba de civil y un joven que viajaba en moto, que debió ser hospitalizado. Luego de darse a la fuga, fue a la comisaría a entregarse, pero fue interceptado y agredido por familiares. Disparó a quemarropa y mató al primo de quien había atropellado.
Imputaron a Sergio Mastropietro por lavar coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad. El empresario estuvo ligado a Skanska, a Fred Machado, a Mauricio Macri y al Triple Crimen de General Rodríguez.
Se trata del planteo del legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, quien anunció su proyecto presentado ante la Unicameral. “Nación continúa sin enviar los fondos que por ley le corresponden a Córdoba poniendo en riesgo la estabilidad del sistema”, expresó.
Andrés Espíndola fue elegido presidente en la Asamblea General y la nueva comisión llevará adelante sus funciones durante el período 2026-2028.
Una multitud inició este lunes una caravana desde la cordillerana localidad de Uspallata, que sumando manifestantes en su trayecto de más de 100 kilómetros, se concentrará este martes frente a la Legislatura.