Córdoba: FAdeA abrió un plan de retiros voluntarios para 200 puestos de trabajo

(SN; con información de La Nueva Mañana) En las últimas horas se conoció la noticia acerca de los retiros voluntarios implementados por la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para unos 200 puestos de trabajo.

Esta crisis en el sector se da en el marco de una inactividad y la falta de contratos del Estado. Desde que asumió Javier Milei, la empresa ubicada en la ciudad de Córdoba atravesó continuos recortes. Este martes, la compañía confirmó la apertura de un programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir la planta, informó LNM.

Concretamente, el directorio ejecutivo pretende eliminar 200 puestos de trabajo. La medida se suma a los recortes adoptados en junio. A mediados de este año, los empleados se encuentran bajo un régimen rotativo, trabajan solo tres días a la semana y perciben el 80% de sus salarios.

Luego del anuncio, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos expresó que las familias se enfrentan a una fuerte pérdida del poder adquisitivo. En la misma línea, indicó que la situación laboral en la fábrica es complicada.

La cancelación de los contratos con el Estado nacional, que históricamente representa cerca del 80% de los ingresos de FAdeA a través de trabajos para la Fuerza Aérea, originó la inestabilidad que atravieza la empresa.

