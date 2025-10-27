Alta Gracia: motociclista hospitalizado tras el impacto con una camioneta

El accidente se produjo en barrio La Perla, donde el joven de 27 años debió ser asistido por diversas lesiones.

Policiales27 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-27 at 8.54.19 AM

(SN; Alta Gracia) Durante la mañana del pasado domingo 26/10 ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en barrio La Perla, donde se produjo el impacto entre una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Renault Duster, conducido por un hombre de 39 años, y una moto Honda Wave, en la que circulaba un joven de 27 años.

Tras el choque, que se dio en la esquina de calle Las Palomas y Los Zorzales, el motociclista sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado al Sanatorio para una mayor valoración.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los ocupantes.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email