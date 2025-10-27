Alta Gracia: motociclista hospitalizado tras el impacto con una camioneta

(SN; Alta Gracia) Durante la mañana del pasado domingo 26/10 ocurrió un accidente en la ciudad, precisamente en barrio La Perla, donde se produjo el impacto entre una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de un vehículo marca Renault Duster, conducido por un hombre de 39 años, y una moto Honda Wave, en la que circulaba un joven de 27 años.

Tras el choque, que se dio en la esquina de calle Las Palomas y Los Zorzales, el motociclista sufrió diversas lesiones y debió ser trasladado al Sanatorio para una mayor valoración.

En el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a los ocupantes.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.