Alta Gracia: le arrancó la parrilla a un auto, intentó huir y fue detenido

Alta Gracia: motociclista hospitalizado tras el impacto con una camioneta
El accidente se produjo en barrio La Perla, donde el joven de 27 años debió ser asistido por diversas lesiones.
(SN; Alta Gracia) Durante las primeras horas de la mañana de este lunes, efectivos policiales detuvieron a un hombre que fue sorprendido mientras realizaba actos de vandalismo sobre un vehículo estacionado en la calle.
El hecho ocurrió en Barrio Cámara, donde este sujeto de 20 años fue visto por los uniformados cuando forcejeaba en la parte delantera de un automóvil Renault 12, al cual le arrancó la parrilla.
Al observar la presencia policial, el individuo emprendió la fuga y fue alcanzado a las pocas cuadras. Al momento de la detención se le secuestró una tenaza y un cuchillo, junto con diferentes herramientas utilizadas.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Si bien a nivel nacional la disputa está entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, aquí en Córdoba, el espacio Provincias Unidas que lidera Juan Schiaretti se presenta como la novedosa fuerza electoral enfrentada al oficialismo.
A la espera de los resultados nacionales y finalizado el recuento de votos en Despeñaderos, Provincias Unidas se impuso con el 44,6% de los votos, más de diez puntos de diferencia con La Libertad Avanza.
Con el 90,05% de votos escrutados la Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales 2025.
Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso en la provincia con el 42%, detrás se ubicó Provincias Unidas con el 28% y Defendamos Córdoba en tercer lugar, con el 8,7%.
La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de las localidades, mientras que Provincias Unidas triunfó en distritos clave como Despeñaderos y Malagueño.