Alta Gracia: le arrancó la parrilla a un auto, intentó huir y fue detenido

Este hecho de vandalismo ocurrió en Barrio Cámara, donde el individuo de 20 años realizó roturas del vehículo estacionado cuando fue sorprendido por los efectivos.

Policiales27 de octubre de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.35.01 AM

(SN; Alta Gracia) Durante las primeras horas de la mañana de este lunes, efectivos policiales detuvieron a un hombre que fue sorprendido mientras realizaba actos de vandalismo sobre un vehículo estacionado en la calle.

El hecho ocurrió en Barrio Cámara, donde este sujeto de 20 años fue visto por los uniformados cuando forcejeaba en la parte delantera de un automóvil Renault 12, al cual le arrancó la parrilla.

Al observar la presencia policial, el individuo emprendió la fuga y fue alcanzado a las pocas cuadras. Al momento de la detención se le secuestró una tenaza y un cuchillo, junto con diferentes herramientas utilizadas.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email