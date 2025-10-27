Alta Gracia: le arrancó la parrilla a un auto, intentó huir y fue detenido

(SN; Alta Gracia) Durante las primeras horas de la mañana de este lunes, efectivos policiales detuvieron a un hombre que fue sorprendido mientras realizaba actos de vandalismo sobre un vehículo estacionado en la calle.

El hecho ocurrió en Barrio Cámara, donde este sujeto de 20 años fue visto por los uniformados cuando forcejeaba en la parte delantera de un automóvil Renault 12, al cual le arrancó la parrilla.

Al observar la presencia policial, el individuo emprendió la fuga y fue alcanzado a las pocas cuadras. Al momento de la detención se le secuestró una tenaza y un cuchillo, junto con diferentes herramientas utilizadas.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.