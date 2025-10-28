Chaco: comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, a más de dos años del crimen

(SN; Chaco) A más de dos años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, este martes comenzó en Resistencia el juicio por jurados contra el denominado Clan Sena, acusado del crimen que conmocionó a la provincia y tuvo impacto político nacional.

Cecilia Strzyzowski, de 28 años, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la vivienda de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la capital chaqueña. Las cámaras de seguridad registraron su llegada, pero no su salida. Desde entonces, su cuerpo no fue hallado.

De acuerdo con la investigación, la joven habría sido asesinada en la vivienda familiar, y luego su cuerpo trasladado hasta una chanchería propiedad de los Sena, donde fue incinerado. Posteriormente, sus restos habrían sido dispersados en distintos puntos del barrio Emerenciano.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran objetos personales de la víctima —como su anillo de compromiso y un dije— hallados quemados, además de 16 piezas dentarias que, según los peritajes, pertenecían a Strzyzowski.

Los fiscales también detectaron un acta de divorcio firmada apenas cuatro días después del casamiento de la pareja, con una rúbrica falsificada de la víctima. La investigación sostiene que Marcela Acuña no aprobaba la relación de su hijo con Cecilia, y que el crimen habría sido planificado para separarlos definitivamente.

El caso provocó una fractura política en Chaco, ya que Emerenciano Sena y Acuña eran dirigentes sociales vinculados al entonces gobernador Jorge Capitanich. Tras el femicidio, el oficialismo chaqueño sufrió una fuerte derrota electoral.

Los acusados César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña enfrentarán cargos por homicidio doblemente agravado, mientras que Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González están imputados por encubrimiento agravado.

Las audiencias comenzaron este martes con la selección del jurado popular. El debate oral se prevé para los próximos días, y definirá la responsabilidad penal de los siete acusados.

El abogado de la familia de la víctima, Gustavo Briend, expresó que la querella “está conforme con el inicio del proceso” y confirmó que Gloria Romero, madre de Cecilia, se encuentra en Resistencia para presenciar las audiencias.