Nora Dalmasso: los Macarrón se oponen a la prescripción de la causa y apelaron en el TSJ

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este jueves se conoció que la familia Macarrón apeló el fallo de la Justicia de Río Cuarto que absolivió a Roberto Marcos Barzola, el último imputado por el crimen de Nora Dalmasso. Tanto los hijos y el esposo de la mujer asesinada en 2006 pidieron que la investigación continúe, mientras el femicidio sigue impune.

Los Macarrón elevaron una solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), a tres semanas del dictamen que estableció el sobreseimiento total del parquetista que estaba acusado de abuso sexual y el posterior asesinato, por prescripción, informó LNM.

El 14 de octubre, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación de Río Cuarto consideró que el crimen marcado por la violencia de género no constituye una "violación a los derechos humanos", como afirmó la familia de la víctima al intentar reactivar la causa.



Además el fallo indicó que si bien "el hecho reviste gravedad" no se encuentra incluido en los "supuestos exceptuados de prescripción, ni tampoco puede ser equiparados a los casos en que la Corte aplicó la imprescriptibilidad".

Sin embargo, la familia considera que es necesario que el proceso avance para esclarecer el crimen. "El juicio por la verdad es importante porque nosotros pensábamos que era la base de todo", explicó la abogada Mariángeles Mussolini y argumentó que la prescripción del caso "deja a la familia y a la sociedad sin una respuesta".

En paralelo, la letrada exigió el jury de remoción de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro que intervinieron en la causa. Se trata de un enjuiciamiento contra los funcionarios judiciales que se definirá el 11 de noviembre.