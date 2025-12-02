Despeñaderos: se presentó el protocolo contra la violencia familiar y de género

(SN; Despeñaderos) Este martes en Despeñaderos se realizó un conversatorio especializado acerca de violencia de género y familiar, en el marco de los 16 días de activismo impulsados por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres.

Del encuentro participaron funcionarios locales y personalidades de la justicia provincial como así también del Poder Judicial de Alta Gracia. Aquí se presentó el protocolo contra este tipo de violencias, el cual se plantea como una posibilidad para agilizar el trabajo y la respuesta a las víctimas. Además prevé la posibilidad de replicar en otras localidades, lo cual es muy importante de lograr ya que así se puede conformar una complementación que movilice aún más el accionar contra la violencia de género.

Este protocolo fue presentado por el equipo de trabajo del Punto Mujer de Despeñaderos, puntualmente por las profesionales Gisela Acosta y Fernanda Massa.

Entre los presentes se destacó Bettina Croppi, fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, Graciela Vigilanti, jueza de Primera Instancia de Alta Gracia, la Intendenta Carolina Basualdo, los fiscales Diego Fernández y Alejandro Peralta Ottonello, Claudio Lasso, juez del Juzgado de control Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y de Faltas de Alta Gracia, Laura Daroqui y Ana Valeria Romero López, prosecretarias de la Oficina Única de Violencia Familiar y de Género de Alta Gracia, junto a jueces de Paz de todo el Departamento Santa María, representantes de la policía, bomberos e instituciones educativas de la localidad.

Vale recordar que el pasado martes 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En ese jornada se recuerda a las hermanas Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que define este tipo de violencia como " todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 1999 la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.