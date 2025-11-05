Armas: El gobierno habilitó la tenencia de fusiles semiautomáticos

El Fusil A 15 figura entre las armas que se podrán adquirir.

(Buenos Aires; SN).- La administración de Javier Milei habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional. La medida entró en vigor tras la publicación de la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad. Dicha norma reglamentó el Decreto 397/25, el cual eliminó la prohibición anterior sobre estos materiales.

La resolución estableció un "régimen de autorización y control especial" para la adquisición y posesión de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, con calibre superior al .22 LR. El control de estos materiales quedó bajo la órbita exclusiva del RENAR.

El material bélico ahora disponible para civiles

La decisión permitió a los legítimos usuarios, bajo ciertas condiciones, acceder a armamento que anteriormente estuvo restringido.

Tipología General: La norma se enfocó en armas semiautomáticas que utilizaron cargadores desmontables y fueron similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, siempre que su calibre fuera superior al .22 LR.

Arma Destacada: Entre estas armas figuró explícitamente el fusil AR 15, un arma de plataforma militar que generó la mayor polémica por su uso en la masacre de Orlando (EEUU) en 2016, que dejó 49 muertos.



Críticas: "Una sociedad armada es más peligrosa"

La flexibilización generó un fuerte rechazo en organizaciones civiles y de derechos humanos. Organismos como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) criticaron la medida, calificándola como un "retroceso de medio siglo".

El INECIP y la Red Argentina para el Desarme advirtieron que la política promovió una "sociedad armada" e imitó "lo peor del modelo estadounidense". Según estas organizaciones, la decisión facilitó la proliferación de armas que aumentaron el riesgo de que conflictos sociales terminaran a los tiros y que incrementaron la violencia de género y el acceso del crimen organizado a armamento superior al policial. Las organizaciones pidieron al Congreso que revirtiera la medida.

El apoyo del sector deportivo

En contraste, el sector de las Entidades de Tiro y asociaciones deportivas celebraron la nueva regulación, ya que otorgó un marco legal para el uso de estos materiales en disciplinas de tiro deportivo.

La medida incluyó a las Entidades de Tiro como solicitantes directas del material, permitiendo que sus socios lo utilizaran para fines didácticos o de entrenamiento, siempre bajo la supervisión del RENAR.

Requisitos para usuarios

Para mantener el control, el RENAR estableció un estricto esquema de requisitos para los legítimos usuarios que buscaron acceder a las armas. Exigió una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario y un historial sin sanciones. Además, obligó a acreditar "probados usos deportivos", mediante certificación como "tirador asiduo" por una Entidad de Tiro, o probando participación en certámenes nacionales/internacionales.

El solicitante también debió contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2 y abonar una tasa equivalente a la suma de la "Tenencia Express" y la "Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM)".