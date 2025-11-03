Tiempo en Alta Gracia: pico de calor y tormentas aisladas

(Alta Gracia; SN).- La mañana en Alta Gracia comenzará con cielo ligeramente nublado y una temperatura inicial de 24°C. El viento soplará levemente del sector Norte, manteniendo el ambiente cálido y seco sin riesgo de lluvias.

El momento más caluroso del día se registrará durante la tarde, cuando el termómetro escale hasta los 31°C de máxima. Es en esta franja horaria donde aumenta la inestabilidad, con una probabilidad de tormentas aisladas que oscila entre el 10% y 40%. El viento, también del Norte, intensificará su velocidad y se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, el clima comenzará a estabilizarse, con el cielo parcialmente nublado y un descenso de la temperatura a 24°C. La probabilidad de precipitación se reduce drásticamente (0-10%) y el viento rotará al Noreste con intensidad moderada.