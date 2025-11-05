Tiempo en Alta Gracia: lindo día para planchar ropa al vapor del ambiente

Armas: El gobierno habilitó la tenencia de fusiles semiautomáticos
La Resolución 37/2025 del RENAR oficializó la tenencia de armas símil asalto para legítimos usuarios. Críticas de organismos de derechos humanos y apoyo de clubes de tiro.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.Sociedad05 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) La jornada presentará una importante presencia de nubes, pero con condiciones de estabilidad que mantendrán la probabilidad de precipitaciones en niveles mínimos, preparando el ambiente para un pico de calor por la tarde.
La mañana comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura agradable de 20°C. El viento será leve, proveniente del Noreste, con una probabilidad de lluvia casi nula (0-10%).
El momento de mayor temperatura se registrará por la tarde, con una máxima proyectada de 27°C. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado, el sol se sentirá, y el viento del Noreste aumentará su intensidad (23 - 31 km/h), presentando ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%.
Hacia la noche, la temperatura descenderá a 23°C, el viento rotará levemente al Norte y disminuirá su intensidad (7 - 12 km/h). El cielo permanecerá mayormente nublado y sin riesgo de precipitaciones.
La madre del niño que sobrevivió a una descarga eléctrica contó cómo el caballo de su hijo murió al pisar un charco con un cable pelado. Apuntó contra un vecino por una conexión clandestina y denunció amenazas.
El SMN prevé una jornada inestable en la ciudad con precipitaciones durante gran parte del día y una máxima de 27°. El tiempo mejorará hacia el miércoles, pero el jueves volvería el mal clima.
A modo de mantener la memoria viva, este artículo recomienda “Esquirlas”, la película dirigida por Natalia Garayalde que recuerda el hecho con el reclamo inclaudicable de justicia.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada se presenta con cielo algo nublado y máxima de 28°. Desde mañana se esperan chaparrones y descenso de temperatura en la región.
Dos personas ingresaron en la madrugada del domingo a la Joyería W. Segado, tras romper la reja y la vidriera. Los delincuentes robaron mercadería de alto valor y escaparon en moto. El hecho generó preocupación entre los comerciantes de la zona.
La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital aseguró que el aumento “es un reconocimiento a un verdadero movimiento social”.
El festival de cerveza local promete tres noches de encuentro con música y gastronomía, en el Parque del Sierras Hotel y con entrada gratuita.
Cabe aclarar que esta iniciativa contempla a cordobeses de 16 a 25 años, quienes pueden acceder al mundo del trabajo y formarse de manera profesional. A propósito de esto, las inscripciones siguen abiertas para postulantes y empresas.