Tiempo en Alta Gracia: lindo día para planchar ropa al vapor del ambiente

(Alta Gracia; SN) La jornada presentará una importante presencia de nubes, pero con condiciones de estabilidad que mantendrán la probabilidad de precipitaciones en niveles mínimos, preparando el ambiente para un pico de calor por la tarde.

La mañana comenzará con el cielo mayormente nublado y una temperatura agradable de 20°C. El viento será leve, proveniente del Noreste, con una probabilidad de lluvia casi nula (0-10%).

El momento de mayor temperatura se registrará por la tarde, con una máxima proyectada de 27°C. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado, el sol se sentirá, y el viento del Noreste aumentará su intensidad (23 - 31 km/h), presentando ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 23°C, el viento rotará levemente al Norte y disminuirá su intensidad (7 - 12 km/h). El cielo permanecerá mayormente nublado y sin riesgo de precipitaciones.