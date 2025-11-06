Coimas en el Gobierno: ahora, Spagnuolo dice que los audios "son falsos"

(SN; con información de C5N) A poco de cumplirse tres meses desde que estalló el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que está involucrada la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el nuevo defensor de Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, pidió a la Cámara Federal que se anule la causa en la que se denunciaron supuestas coimas, al afirmar que los audios que iniciaron el caso son “falsos” o “fueron manipulados” o que hubo “espionaje ilegal” sobre el exfuncionario.



En una audiencia clave antes de que la Cámara defina sobre la continuidad o no del caso, el abogado Mauricio D’ Alessandro, flamante defensor de Spagnuolo, aseguró que el exfuncionario le dijo que los audios están editados o realizados con IA , y que esa no es su voz.

También deslizó que Spagnuolo podría haber sido víctima de espionaje ilegal, y que de cualquier manera se violó su intimidad.

La causa se inició con audios supuestamente atribuidos a Spagnuolo en los que se hablaba de un sistema de retornos en compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina de la familia Kovalivker. En los audios quedaron involucrados Karina Milei, y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

A partir de la denuncia, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron numerosas medidas probatorias, allanamientos en los que se secuestró documentación, teléfonos celulares, entre otros elementos,

En la audiencia, la fiscalía requirió que se rechace el pedido de nulidad. Picardi reiteró que los audios no son prueba y que la investigación se sustenta en otros elementos que se fueron recolectando. También citó el decreto por el que Milei desplazó a Spagnuolo ante las sospechas que se tejieron. “Spagnuolo fue echado. No dijo que en los audios uso inteligencia artificial. Llama la atención”, sostuvo el fiscal.

Finalmente pidió a la Cámara que rechace los planteos de nulidad. La defensa de los Kovalivker fue la primera en reclamar la nulidad de la causa.Tras la audiencia, la Sala II de la Cámara está en condiciones de resolver.