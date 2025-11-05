Alta Gracia: no habrá recolección de residuos el próximo viernes 7 de noviembre

(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local comunicó una serie de cambios en los servicios municipales para el próximo viernes 7 de noviembre debido a la conmemoración del “Día del Trabajador Municipal”.

Cabe aclarar que, de acuerdo a la normativa vigente, durante ese día las dependencias municipales permanecerán cerradas y por lo tanto no habrá recolección de residuos.

Por este motivo se recomienda a los vecinos tener en cuenta esta información a fines de planificar la realización de trámites y la disposición de los residuos domiciliarios, para preservar las condiciones de higiene y limpieza de la ciudad.

Los servicios de recolección retomarán sus cronogramas habituales el sábado 8 de noviembre, incluyendo el cronograma de descacharreo para prevenir el dengue. Sobre esto último, el próximo sábado se recorrerán los barrios Don Bosco, Caferatta, San Martín, 25 de Mayo, Parque San Juan, Nuevo Amanecer y Residencial El Crucero.