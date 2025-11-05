Alta Gracia: no habrá recolección de residuos el próximo viernes 7 de noviembre

Alta Gracia: tras el robo en la joyería, la oposición carga contra Agustín Saieg
El Bloque de Alta Gracia Cambia impulsa un proyecto de resolución de la oposición en el Concejo Deliberante pidiendo datos de seguridad.
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local comunicó una serie de cambios en los servicios municipales para el próximo viernes 7 de noviembre debido a la conmemoración del “Día del Trabajador Municipal”.
Cabe aclarar que, de acuerdo a la normativa vigente, durante ese día las dependencias municipales permanecerán cerradas y por lo tanto no habrá recolección de residuos.
Por este motivo se recomienda a los vecinos tener en cuenta esta información a fines de planificar la realización de trámites y la disposición de los residuos domiciliarios, para preservar las condiciones de higiene y limpieza de la ciudad.
Los servicios de recolección retomarán sus cronogramas habituales el sábado 8 de noviembre, incluyendo el cronograma de descacharreo para prevenir el dengue. Sobre esto último, el próximo sábado se recorrerán los barrios Don Bosco, Caferatta, San Martín, 25 de Mayo, Parque San Juan, Nuevo Amanecer y Residencial El Crucero.
La Secretaría de Obras Públicas concluyó los trabajos de adoquinado en una arteria clave del sector norte, que conecta el Polo Educativo con distintos barrios y mejora el acceso desde la ruta C-45.
Aprobación clave para el gas natural. ECOGAS y Gobierno de Córdoba dan luz verde al proyecto intercomunal.
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud provincial, el Gobierno local avanza en la inmunización de jóvenes entre 18 y 24 años.
Se trata de la iniciativa municipal que convoca a niños de tercero y cuarto grado con el objetivo de recorrer los museos de la ciudad.
El encuentro estuvo dirigido a empresarios y trabajadores del sector, quienes fueron convocados por el municipio y la provincia para dialogar sobre los beneficios de la Ley de Promoción Industrial.
Dos personas ingresaron en la madrugada del domingo a la Joyería W. Segado, tras romper la reja y la vidriera. Los delincuentes robaron mercadería de alto valor y escaparon en moto. El hecho generó preocupación entre los comerciantes de la zona.
La madre del niño que sobrevivió a una descarga eléctrica contó cómo el caballo de su hijo murió al pisar un charco con un cable pelado. Apuntó contra un vecino por una conexión clandestina y denunció amenazas.
Cabe aclarar que esta iniciativa contempla a cordobeses de 16 a 25 años, quienes pueden acceder al mundo del trabajo y formarse de manera profesional. A propósito de esto, las inscripciones siguen abiertas para postulantes y empresas.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La Resolución 37/2025 del RENAR oficializó la tenencia de armas símil asalto para legítimos usuarios. Críticas de organismos de derechos humanos y apoyo de clubes de tiro.