Consumo: las compras volaron por internet y las ventas gatearon en la vereda

(Argentina; SN).- El comercio electrónico cerró la edición 2025 de CyberMonday con cifras récord, mientras las ventas minoristas pymes registraron una baja interanual en octubre. Los resultados reflejan un consumo que se orienta crecientemente hacia las compras digitales, aunque con contrastes según el canal y el rubro.

Del 3 al 5 de noviembre se desarrolló CyberMonday 2025, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). La facturación total alcanzó 639 mil millones de pesos, un crecimiento del 29% respecto de 2024, con más de 8 millones de usuarios navegando por el sitio oficial y 7 millones de órdenes de compra, un 24% más que en la edición anterior.

La cantidad de productos vendidos superó los 12 millones de unidades, lo que representa un aumento del 15% interanual. El ticket promedio fue de 92 mil pesos, con un descuento medio del 31%, el mayor desde 2021. Participaron casi 900 empresas, entre grandes marcas, pymes y emprendimientos.

Entre las categorías con mayor facturación, lideraron Electrodomésticos y Aires acondicionados, Alimentos y bebidas, Hogar, muebles y jardín, Pasajes y turismo, y Electrónica, audio, video y TV. En volumen de unidades, se destacaron Alimentos y bebidas, Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

El presidente de CACE, Andrés Zaied, señaló que los resultados “muestran la solidez del comercio electrónico en el país” y destacó que “el aumento en órdenes y productos vendidos refleja el interés sostenido de los consumidores y el esfuerzo de las empresas por ofrecer mejores experiencias de compra”.

En contraste, el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que las ventas minoristas pymes registraron en octubre una caída interanual de 1,4% a precios constantes, aunque con un incremento mensual desestacionalizado de 2,8%. En lo que va del año, acumulan una suba de 4,2% interanual.

De los siete rubros relevados, seis mostraron descensos frente al mismo mes del año anterior. Perfumería lideró la baja (-6,3%), seguida por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-3,7%). En cambio, en la comparación mensual, todos los sectores registraron avances, encabezados por Perfumería (+9,7%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+4,1%).

Los comercios consultados destacaron costos operativos en aumento, baja rentabilidad y dificultades de financiamiento. El 56% consideró que su situación se mantiene igual al año pasado, mientras el 33% la percibe peor. De cara al futuro, el 47,9% espera una mejora en 2026, aunque más de la mitad opina que no es un buen momento para invertir.

Las promociones especiales y el Día de la Madre contribuyeron a mejorar la facturación de octubre, pero no alcanzaron para revertir la tendencia general de consumo moderado.