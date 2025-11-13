Tiempo en Alta Gracia: posible ducha mañanera... pero tarde perfecta

Santa María: el seleccionado infantil de fútbol se prepara para el torneo nacional
El torneo será en Colonia Caroya entre el 21 y 24 de noviembre, donde participarán equipos de todo el país.
(Alta Gracia; SN).- La jornada de este jueves 13 de noviembre marca el retorno a las condiciones climáticas estables en la región, luego de días de fuertes vientos y elevadas temperaturas. El pronóstico anticipa una mañana con baja probabilidad de precipitación, cediendo lugar a una tarde plenamente primaveral.
Según los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se limitará a las primeras horas del día, garantizando el disfrute de la tarde.
El día comenzará con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 15°C. La única nota de inestabilidad se presentará con la baja probabilidad de chaparrones durante la mañana.
La mejora significativa se registrará a partir del mediodía. Con un cielo parcialmente nublado y la total ausencia de riesgo de lluvia (0% de probabilidad), la temperatura máxima alcanzará los 26°C, enmarcando una tarde ideal para actividades en la ciudad y la naturaleza.
Los vientos se mantendrán en niveles bajos, predominando la circulación del Norte y Noreste (entre 7 y 22 km/h), eliminando el factor de las ráfagas intensas que caracterizaron el inicio de la semana.
La central obrera reclamó un ámbito de diálogo tripartito con el Gobierno y alertó que no aceptará modificaciones que afecten los convenios colectivos ni los derechos adquiridos.
El Ministerio de Desarrollo Humano y la SENAF presentaron en Alta Gracia el programa Más Familia, que busca garantizar un entorno afectivo a niños y adolescentes sin cuidados parentales.
El miércoles comenzó con precipitaciones breves pero intensas. Se espera un día mayormente nublado, con temperaturas entre los 13 y los 24 grados.
Los gremios docentes exigen al Gobierno nacional el cumplimiento de la ley aprobada en octubre para recomponer los salarios y evitar el vaciamiento del sistema público universitario.
En números, desde el municipio informaron que la inversión para los eventos y encuentros culturales equivale a solo el 1,8% y genera un impacto económico superior a 16 mil millones de pesos.
El índice inflacionario retomó la senda ascendente. En julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1) y se profundizó en octubre con el 2,3%. En lo que va del año suma 24,8% y acumula 31,3% en los últimos 12 meses.
Hasta el próximo viernes 14 de noviembre, las universidades nacionales realizan esta medida de fuerza para que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario ratificada en el Congreso Nacional, que demanda una recomposición salarial y aumento de presupuesto.
El incremento registrado sumó 2.3% para octubre y alcanzó el 34.7% en la medida interanual. Esta suba se ve reflejada en las principales clasificaciones de consumo provincial junto a los bienes y servicios.
