Tiempo en Alta Gracia: posible ducha mañanera... pero tarde perfecta

(Alta Gracia; SN).- La jornada de este jueves 13 de noviembre marca el retorno a las condiciones climáticas estables en la región, luego de días de fuertes vientos y elevadas temperaturas. El pronóstico anticipa una mañana con baja probabilidad de precipitación, cediendo lugar a una tarde plenamente primaveral.

Según los datos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad se limitará a las primeras horas del día, garantizando el disfrute de la tarde.

El día comenzará con un ambiente fresco y una temperatura mínima de 15°C. La única nota de inestabilidad se presentará con la baja probabilidad de chaparrones durante la mañana.

La mejora significativa se registrará a partir del mediodía. Con un cielo parcialmente nublado y la total ausencia de riesgo de lluvia (0% de probabilidad), la temperatura máxima alcanzará los 26°C, enmarcando una tarde ideal para actividades en la ciudad y la naturaleza.

Los vientos se mantendrán en niveles bajos, predominando la circulación del Norte y Noreste (entre 7 y 22 km/h), eliminando el factor de las ráfagas intensas que caracterizaron el inicio de la semana.

