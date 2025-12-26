Alta Gracia: el Monumental Sierras recibe a grandes nombres del teatro

(Alta Gracia; SN) En el marco de la temporada de verano, Alta Gracia recibirá a destacadas figuras del teatro nacional en el escenario del Cine Teatro Monumental Sierras, con propuestas que combinan humor, emoción y relatos sensibles.

El 3 de enero llegará la obra “Es complicado”, protagonizada por Pablo Alarcón y Claribel Medina, en el marco de su segunda temporada. Se trata de una comedia dramática que explora las luces y sombras de un matrimonio, con una mirada íntima atravesada por el humor y la emoción, y una pregunta central: ¿un final o un nuevo comienzo?

En tanto, el 14 de enero será el turno de “Negociemos: una historia de amor”, con las actuaciones de Rodolfo Ranni y Marta González. La obra propone un relato sensible que transcurre en una plaza, donde Amalia y Miguel —dos personas mayores, distintas pero semejantes— se encuentran una tarde de sol. Entre ellos, una historia que no fue y otra que podría ser, en un vínculo donde “quizás negociando lleguen a un acuerdo”, según adelanta la sinopsis.

Las entradas para ambas funciones ya se encuentran disponibles a través del sitio ventas.autoentrada.com .

Estas propuestas forman parte de la amplia programación cultural de verano 2026 que ofrece Alta Gracia, con el teatro como uno de los ejes centrales junto a múltiples actividades artísticas, muchas de ellas gratuitas y distribuidas en distintos espacios de la ciudad, reafirmando su perfil de “Cultura Viva”.

La programación completa puede consultarse en altagracia.ar.