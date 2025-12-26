Alta Gracia: el Monumental Sierras recibe a grandes nombres del teatro

Pablo Alarcón, Claribel Medina, Rodolfo Ranni y Marta González se presentarán en el Cine Teatro Monumental Sierras durante enero, con dos propuestas teatrales de primer nivel.

Municipales26 de diciembre de 2025SNSN
ecinos de Potrero de Garay denunciaron que durante el último fin de semana largo estuvieron cuatro días consecutivos sin agua. La falta de suministro afectó viviendas permanentes, comercios, cabañ

(Alta Gracia; SN) En el marco de la temporada de verano, Alta Gracia recibirá a destacadas figuras del teatro nacional en el escenario del Cine Teatro Monumental Sierras, con propuestas que combinan humor, emoción y relatos sensibles.

El 3 de enero llegará la obra “Es complicado”, protagonizada por Pablo Alarcón y Claribel Medina, en el marco de su segunda temporada. Se trata de una comedia dramática que explora las luces y sombras de un matrimonio, con una mirada íntima atravesada por el humor y la emoción, y una pregunta central: ¿un final o un nuevo comienzo?

En tanto, el 14 de enero será el turno de “Negociemos: una historia de amor”, con las actuaciones de Rodolfo Ranni y Marta González. La obra propone un relato sensible que transcurre en una plaza, donde Amalia y Miguel —dos personas mayores, distintas pero semejantes— se encuentran una tarde de sol. Entre ellos, una historia que no fue y otra que podría ser, en un vínculo donde “quizás negociando lleguen a un acuerdo”, según adelanta la sinopsis.

Las entradas para ambas funciones ya se encuentran disponibles a través del sitio ventas.autoentrada.com .

Estas propuestas forman parte de la amplia programación cultural de verano 2026 que ofrece Alta Gracia, con el teatro como uno de los ejes centrales junto a múltiples actividades artísticas, muchas de ellas gratuitas y distribuidas en distintos espacios de la ciudad, reafirmando su perfil de “Cultura Viva”.

La programación completa puede consultarse en altagracia.ar.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-12-19 at 7.10.19 PM

Alta Gracia: se presentó la temporada de verano en la ciudad

Redacción SN
Municipales19 de diciembre de 2025

El Indio Lucio Rojas, Los Herrera y La Clave Trío estuvieron presentes en el lanzamiento junto al Gobierno local. “Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una forma de vivir la cultura”, dijo el intendente Marcos Torres Lima.

Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email