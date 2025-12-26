Alta Gracia: el Monumental Sierras recibe a grandes nombres del teatro

Alta Gracia: inician las inscripciones para los cursos de verano 2026
En total son 25 los talleres que se dictarán en la Casa de la Cultura y en la Escuela Municipal Rojas durante toda la temporada estival.
(Alta Gracia; SN) En el marco de la temporada de verano, Alta Gracia recibirá a destacadas figuras del teatro nacional en el escenario del Cine Teatro Monumental Sierras, con propuestas que combinan humor, emoción y relatos sensibles.
El 3 de enero llegará la obra “Es complicado”, protagonizada por Pablo Alarcón y Claribel Medina, en el marco de su segunda temporada. Se trata de una comedia dramática que explora las luces y sombras de un matrimonio, con una mirada íntima atravesada por el humor y la emoción, y una pregunta central: ¿un final o un nuevo comienzo?
En tanto, el 14 de enero será el turno de “Negociemos: una historia de amor”, con las actuaciones de Rodolfo Ranni y Marta González. La obra propone un relato sensible que transcurre en una plaza, donde Amalia y Miguel —dos personas mayores, distintas pero semejantes— se encuentran una tarde de sol. Entre ellos, una historia que no fue y otra que podría ser, en un vínculo donde “quizás negociando lleguen a un acuerdo”, según adelanta la sinopsis.
Las entradas para ambas funciones ya se encuentran disponibles a través del sitio ventas.autoentrada.com .
Estas propuestas forman parte de la amplia programación cultural de verano 2026 que ofrece Alta Gracia, con el teatro como uno de los ejes centrales junto a múltiples actividades artísticas, muchas de ellas gratuitas y distribuidas en distintos espacios de la ciudad, reafirmando su perfil de “Cultura Viva”.
La programación completa puede consultarse en altagracia.ar.
El procedimiento se realizó en un comercio de barrio Paravachasca. En los últimos diez días, el municipio notificó a más de 200 locales por la prohibición vigente.
El área municipal incorporó el número nacional 103 para emergencias. La línea funciona las 24 horas y se suma a los teléfonos fijos ya existentes.
Desde este martes quedó permitido estacionar sobre mano izquierda en un tramo de calle Dino Carignani. La medida busca mejorar el ordenamiento vial y ampliar la disponibilidad de espacios en la zona céntrica.
Desde el Gobierno local comunicaron que no habrá recolección durante el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
El Indio Lucio Rojas, Los Herrera y La Clave Trío estuvieron presentes en el lanzamiento junto al Gobierno local. “Alta Gracia apuesta a tener atractivos para todos los gustos, todos los días, de manera gratuita y accesible. Es un gran esfuerzo, es un compromiso y es una forma de vivir la cultura”, dijo el intendente Marcos Torres Lima.
El hecho ocurrió en el marco de una reunión familiar. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Alta Gracia, donde se constató que había ingresado sin signos vitales.
Ocurrió en el balneario La Cascada, en plena tarde de Navidad. El sospechoso fue sorprendido robando en un comercio y reducido a pocos metros del lugar, antes de la llegada de la Policía.
A partir del 27 de diciembre, los peajes de la RAC aumentan y el pago en efectivo pasa a ser la opción más costosa. El sistema TelePEAJE tendrá descuentos progresivos que pueden llegar a la gratuidad.
