Internación: preocupación por la lenta recuperación de Cristina Kirchner

(Buenos Aires; SN) Cristina Fernández de Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece alojada desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue ingresada de urgencia y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.

A once días de la operación, el último parte médico difundido por la institución señaló que la ex mandataria presenta una “lenta recuperación” del íleo posoperatorio. Según el comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi, la paciente continúa con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso.

El íleo posoperatorio es una parálisis transitoria del intestino que suele presentarse luego de cirugías abdominales y provoca la detención temporal del tránsito gastrointestinal como consecuencia del estrés quirúrgico.

Cristina Kirchner permanece en una habitación individual, donde ya pasó la Nochebuena y la Navidad. La falta de actividad pública conocida y la extensión de la internación generan inquietud tanto en su entorno cercano como en sectores de la militancia, que aguardan señales de evolución favorable.

La internación se produce en el contexto de la condena que la ex presidenta cumple bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial.