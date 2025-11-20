Microcontenidos y algoritmos: la nueva realidad de los estudiantes de periodismo

Un profundo estudio de la organización Investigar en Red arroja luz sobre la metamorfosis del consumo informativo en América Latina, centrándose en el segmento que impulsará el futuro de los medios: los estudiantes universitarios de carreras de Periodismo y Comunicación. La investigación, titulada Transiciones. consumos informativos emergentes en estudiantes de comunicación en América Latina, confirma que el periodismo tradicional enfrenta el imperativo de repensar su práctica y su narrativa para conectar con audiencias cuya relación con la actualidad es mediada, en gran parte, por la tecnología personal y el scrolling.

La Investigación y la Metodología

El proyecto fue editado por Francisco Albarello y contó con los textos de Marcela Farré y Alejandro Rost, y la encuesta y gráficos de Guillermo Bustamante-Pavez. La investigación se llevó a cabo entre 2023 y 2025, involucrando a más de 100 investigadores de 38 universidades en 9 países de la región.

Se utilizó una metodología mixta robusta: una fase cualitativa en 2023, con 97 grupos focales y más de 800 estudiantes, y una fase cuantitativa en 2024, que recogió 2.985 respuestas en una encuesta. La población analizada fueron estudiantes regulares mayores de 18 años de carreras afines a la comunicación.

El Dominio del Smartphone y el Consumo "Accidental"

El smartphone se erige como el dispositivo central que protagoniza la interfaz de consumo informativo para los jóvenes. Los datos revelan una alta dependencia digital, con un tiempo de conexión a internet de entre 3 y 9 horas por día, siendo el dormitorio el principal lugar de conexión, utilizando mayoritariamente wifi.

Para esta audiencia, la noticia ya no es un objeto de búsqueda activa en un medio determinado, sino que llega mientras se navega en redes sociales. Esta es la principal vía de acceso a la información en todos los países estudiados. Los estudiantes describen este fenómeno como un descubrimiento "accidental" o "indirecto", donde se enteran de los sucesos al abrir plataformas como Twitter (X) o Instagram y solo después deciden "indagar más profundo". Este mecanismo ha generado un "desplazamiento del rol tradicional de los medios de comunicación hacia un gatekeeping algorítmico de las redes".

La Evitación de Noticias por Saturación y Negatividad

Un rasgo significativo es la evitación de noticias (news avoidance), aunque es más una actitud selectiva que una práctica habitual en estos futuros profesionales. El principal motivo para evitar contenidos es la negatividad. Los temas intencionalmente soslayados incluyen noticias policiales, conflictos políticos y guerras.

La experiencia de la pandemia del COVID-19 fue un punto de quiebre, donde muchos sintieron una "saturación excesiva de información" que afectaba la salud mental. Esto llevó a algunos a "dejar de ver completamente televisión" para migrar a redes sociales y plataformas como YouTube y podcasts. De hecho, la televisión en vivo es el medio más evitado, a diferencia de Argentina y Perú, donde se mantiene en un segundo lugar de preferencia después de las redes. El diario impreso tiene una presencia "casi nula" como fuente de información.

La Tiranía del Título y el Microcontenido

Los estudiantes de Comunicación privilegian la brevedad y la inmediatez. Exigen microcontenidos informativos, con un valor primordial en lo visual y sintético. La exigencia de inmediatez es alta: un estudiante confiesa que si "el video dura más de tres minutos no lo veo". En esta dinámica, el título mata el relato. Los jóvenes revisan solo los titulares de las noticias en redes para decidir si leen o no, y critican fuertemente los títulos ambiguos, poéticos o el clickbait.

Aunque las redes sociales son la puerta de entrada, los estudiantes reconocen que esos contenidos son a menudo superficiales o incompletos. Por ello, se valora la función de los portales digitales de medios reconocidos (incluyendo internacionales como BBC o CNN), donde buscan profundidad y precisión, aprovechando la actualización constante del formato web frente a los tradicionales.

Humor, Memes y el Tema como Brújula

Frente al saturado panorama mediático, el humor se convierte en una condición de acceso. Aunque la encuesta revela que, salvo en Ecuador, la mayoría de los estudiantes no considera el humor como esencial en las noticias, el meme emerge como un microcontenido informativo valorado por su humor y síntesis. La encuesta muestra que prácticamente todos los estudiantes de la región se han enterado de una noticia a través de un meme, que funciona como una "interfaz cultural" que invita a ampliar la información.

Otro factor clave es el interés por el tema como motor de la búsqueda, lo cual "debilita la función tradicional de los medios en la construcción de la agenda informativa". El interés se orienta por etiquetas (política, deportes) y, sobre todo, por temas sociales (feminismo, salud mental, medio ambiente), lo cual es a menudo influido por los algoritmos de las redes.

Audiencias Competentes y el Riesgo Algorítmico

El estudio define a estos estudiantes no como usuarios convencionales, sino como audiencias competentes, avezadas y conscientes. Su formación les inculca una responsabilidad de estar informados.

Han desarrollado métodos claros para detectar la desinformación: revisar los comentarios (donde otros usuarios alertan o desmienten), observar la falta de coherencia o la mala redacción, y evaluar la baja calidad del material audiovisual.

Con todo, son conscientes del riesgo de quedar atrapados en burbujas informativas y reconocen el poder de filtrado de los sistemas: "El algoritmo es como una especie de dios virtual". El desafío para el periodismo, concluye el estudio, es revalorizar la intermediación profesional, reconstruir la confianza con nuevos lenguajes, y promover una alfabetización digital que fortalezca la capacidad de buscar, interpretar y contrastar la información en un entorno de consumo fragmentado.

Fuente y autores citados:

Título del Estudio: Transiciones. consumos informativos emergentes en estudiantes de comunicación en América Latina (Noviembre, 2025).

Fuente: Investigar en Red.

Investigación: "Consumos emergentes de noticias por parte de estudiantes universitarios durante la pandemia" (2023-2025).