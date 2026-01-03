Tiempo en Alta Gracia: sábado de 28 grados y fuertes ráfagas

(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada calurosa, pero con temperaturas más bajas que días anteriores y algo nublado.

La máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 18°. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, con la posibilidad de disfrutar del sol durante la siesta.

Por otro lado se aguardan fuertes vientos del sector sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.