Tiempo en Alta Gracia: sábado de 28 grados y fuertes ráfagas

Tiempo en Alta Gracia: del Norte y del Sur, inestabilidad regalo de Reyes
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
(SN; Alta Gracia) A través de su portal web, el Servicio Meteorológico Nacional informó para este sábado una jornada calurosa, pero con temperaturas más bajas que días anteriores y algo nublado.
La máxima estimada es de 28 grados, mientras que la mínima alcanzó los 18°. El cielo permanecerá parcialmente cubierto, con la posibilidad de disfrutar del sol durante la siesta.
Por otro lado se aguardan fuertes vientos del sector sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla para el centro y norte de Córdoba, con posibilidad de caída de granizo y fuertes ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una jornada con temperaturas menores a los 30 grados y vientos del sector norte.
