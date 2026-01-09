Festival de Peñas: Alta Gracia y Villa María unidos por el encuentro cultural

(SN; Alta Gracia) Durante la mañana del pasado jueves 8 de enero se realizó en la ciudad la presentación oficial del Festival de Peñas de Villa María, uno de los eventos culturales y musicales más importantes de la provincia de Córdoba.

Durante el encuentro, el viceintendente Jorge de Napoli destacó el espíritu de cooperación y trabajo conjunto entre los municipios, remarcando la importancia de fortalecer los lazos institucionales para potenciar la cultura y el turismo regional. Asimismo, subrayó la riqueza y diversidad de festivales con los que cuenta la provincia de Córdoba, que constituyen una identidad cultural compartida y un motor de desarrollo para las comunidades.

“La actividad reafirmó el compromiso de ambas ciudades con la promoción de la cultura, la música popular y el intercambio regional, consolidando a Córdoba como un escenario destacado de grandes eventos a nivel nacional”, reza el comunicado del Gobierno local.

Junto a De Napoli estuvieron en el acto el secretario de Turismo Mauro Proto, el secretario de Gobierno de Villa María, Marcos Bovo, y el presidente del Ente Deporte y Turismo de Villa María, Alejandro Mana.