Malagueño: perdió el control de su auto y terminó en la banquina

Alta Gracia: detuvieron al hombre acusado de robar juegos alquilados
Un hombre de 35 años fue aprehendido tras ser señalado por sustraer un castillo inflable, un metegol y un tejo. El hecho ocurrió en calle Fortunato González.
El accidente ocurrió sobre la ruta C-45, donde el automovilista despistó de la carretera.
(SN; Malagueño) Pasado el mediodía de este miércoles ocurrió un accidente en Malagueño, precisamente en el kilómetro 3 de la ruta C-45, donde un vehículo terminó en la banquina.
Fuentes policiales informaron que se trata de un automóvil marca Fiat Palio, conducido por un joven de 23 años, quien habría perdido el control y despistó de la carretera.
Afortunadamente no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
Una mujer de 62 años se despistó en la colectora de la Ruta 5. Fue asistida por personal de salud, aunque no requirió traslado.
El accidente ocurrió durante las últimas horas del sábado y en el lugar trabajó el personal de emergencias de Vittal, quien asistió a todos los ocupantes involucrados.
Del operativo participó el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el jefe comunal Gerardo Martínez.
El accidente ocurrió en el barrio El Golf, donde por causas a establecer, el conductor de 17 años chocó su Renault Megane contra el poste de alumbrado público.
El accidente ocurrió en la avenida San Martín, donde el hombre de 58 años perdió el control y cayó a la carpeta asfáltica.
El carnicero Carlos Heredia afirmó que el consumo se desplomó en los barrios populares y que las expectativas para fin de año son “las más bajas en décadas”.
Se trata de los restos humanos encontrados en Barrio Urquiza durante el 16 y 24 de noviembre pasado. La noticia fue informada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno.
La presidenta del centro vecinal, Olga Oviedo, señaló dificultades persistentes en la zona alta del barrio y advirtió que algunas familias evalúan acciones legales ante la falta de soluciones.
La infectóloga Sandra Arrúa señaló que la ciudad mantiene un crecimiento sostenido de contagios y pidió reforzar campañas, acceso a preservativos y testeo temprano.
Whirlpool Argentina anunció el cierre de su planta de Pilar. La empresa comunicó la desvinculación de 220 trabajadores. También hay despidos en otras fábricas.