Malagueño: perdió el control de su auto y terminó en la banquina

(SN; Malagueño) Pasado el mediodía de este miércoles ocurrió un accidente en Malagueño, precisamente en el kilómetro 3 de la ruta C-45, donde un vehículo terminó en la banquina.

Fuentes policiales informaron que se trata de un automóvil marca Fiat Palio, conducido por un joven de 23 años, quien habría perdido el control y despistó de la carretera.

Afortunadamente no hubo heridos y solo se registraron daños materiales.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.