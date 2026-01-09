Córdoba: las lluvias registradas superaron con creces la media estacional

Tiempo en Alta Gracia: otro lindo día para entrarle a unas buenas pastas
Información suministrada por el Servicio Metereológico Nacional.
(Córdoba; SN).- El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades, superaron con creces los valores medios históricos para el mes en curso. Según informaron fuentes oficiales del Gobierno de Córdoba, el fenómeno meteorológico tuvo su mayor impacto en las regiones del centro, norte y oeste del territorio.
El registro más crítico se detectó en Agua de las Piedras (Cuenca del Río Pinto), donde el pluviómetro marcó una cifra récord de 170 milímetros en apenas una jornada. Esta situación ha puesto en alerta a los sistemas de emergencia debido al rápido escurrimiento del agua hacia las cuencas bajas.
Los puntos con mayores registros
El temporal no dio tregua en el corredor de las Sierras Chicas y Punilla. Además del pico registrado en el Río Pinto, otras localidades reportaron valores alarmantes.
Otros sectores como Tinoco y Rayo Cortado también superaron la barrera de los 100 mm, mientras que en el sur y oeste provincial, en localidades como Conlara y Capilla de los Remedios, los promedios oscilaron entre los 84 y 88 milímetros.
Alerta por crecidas y recomendaciones
Ante la magnitud de las lluvias, las autoridades provinciales mantienen un monitoreo permanente de la situación hidrometeorológica. El foco principal está puesto en las zonas serranas, donde la saturación de los suelos y el caudal de los arroyos podrían generar crecidas repentinas y anegamientos en áreas urbanas.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil se emitieron las siguientes recomendaciones para la población:
Se espera que la inestabilidad continúe en algunas zonas, por lo que los equipos de Defensa Civil y Bomberos permanecen en estado de alerta operativa.
