Tiempo en Alta Gracia: jornada calurosa con probabilidad de tormentas vespertinas

Tormentas en Córdoba: lluvias intensas y actividad eléctrica para los próximos días
Viernes inestable en la ciudad, con lluvias y chaparrones. El fin de semana seguirá húmedo, pero desde el martes vuelve el sol y suben las temperaturas.
(Alta Gracia; SN) El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes una jornada marcada por la inestabilidad en Alta Gracia. Desde la mañana se registrarán chaparrones y tormentas aisladas, con una temperatura máxima que rondará los 30 grados y una mínima estimada en torno a los 17. La probabilidad de precipitaciones irá del 10 al 70 por ciento según el tramo del día, con vientos leves del sector sur.
Para el sábado se espera un escenario similar: cielo mayormente cubierto, lluvias intermitentes y una máxima de 31 grados. El domingo continuará húmedo, con chaparrones aislados y marcas térmicas que oscilarán entre los 19 y los 27 grados.
El lunes aún conservará algo de inestabilidad, aunque con menor probabilidad de precipitaciones y un descenso moderado de la temperatura, que se ubicará entre los 18 y los 25 grados.
A partir del martes llegará el cambio de aire que muchos esperan: cielo despejado, temperaturas en ascenso (mínima de 17 y máxima de 31) y un retorno pleno del sol. El miércoles escalará hasta los 34 grados, mientras que el jueves se mantendrá estable, con una máxima de 31 y condiciones totalmente secas.
De esta manera, el cierre del fin de semana XL será variable, pero la primera mitad de la semana próxima promete calor y estabilidad.
