Córdoba: jubilados provinciales cobrarán aguinaldo y bono antes de Navidad

(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba informó que los jubilados y pensionados provinciales percibirán el medio aguinaldo el próximo 22 de diciembre y se les abonará los haberes del corriente mes el día 30 de diciembre.

Con los salarios de este mes, los jubilados percibirán un ingreso promedio de $1.712.862, cifra que no alcanza a cubrir las expectativas de nuestros jubilados pero que está muy por encima de la media nacional estimada en torno a $600.000.

Además, el próximo lunes 15 de diciembre la Provincia otorgará el bono bimestral extraordinario de $100.000 para todos los pasivos que perciben un haber de hasta $1.300.000.

De esta manera, el haber mínimo provincial —incluyendo el bono— llegará a los $800.000, ubicándose entre los más altos del país en el mes de diciembre.

En un contexto económico complejo, el Gobierno de Córdoba anuncia estas medidas con el objetivo de reforzar los ingresos antes de las fiestas y mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Se trata de un esfuerzo importante de todos los cordobeses para cuidar a quienes dedicaron su vida al progreso de la provincia, con el compromiso de seguir acompañando mientras se espera una recuperación económica nacional que permita sostener y mejorar los ingresos de toda la ciudadanía