Córdoba: jubilados provinciales cobrarán aguinaldo y bono antes de Navidad

Cuarteto de la Humanidad: así fue el recorrido que culminó con la declaratoria de la UNESCO
El Gobierno de Córdoba dio a conocer el camino transitado que finalmente reconoció al “tunga tunga” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
El Gobierno de Córdoba informó la fecha de cobro del medio aguinaldo y del bono bimestral de 100.000 pesos para los pasivos que cobran salarios de hasta $1.300.000.Provinciales10 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Córdoba) A través de su portal web, el Gobierno de Córdoba informó que los jubilados y pensionados provinciales percibirán el medio aguinaldo el próximo 22 de diciembre y se les abonará los haberes del corriente mes el día 30 de diciembre.
Con los salarios de este mes, los jubilados percibirán un ingreso promedio de $1.712.862, cifra que no alcanza a cubrir las expectativas de nuestros jubilados pero que está muy por encima de la media nacional estimada en torno a $600.000.
Además, el próximo lunes 15 de diciembre la Provincia otorgará el bono bimestral extraordinario de $100.000 para todos los pasivos que perciben un haber de hasta $1.300.000.
De esta manera, el haber mínimo provincial —incluyendo el bono— llegará a los $800.000, ubicándose entre los más altos del país en el mes de diciembre.
En un contexto económico complejo, el Gobierno de Córdoba anuncia estas medidas con el objetivo de reforzar los ingresos antes de las fiestas y mitigar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Se trata de un esfuerzo importante de todos los cordobeses para cuidar a quienes dedicaron su vida al progreso de la provincia, con el compromiso de seguir acompañando mientras se espera una recuperación económica nacional que permita sostener y mejorar los ingresos de toda la ciudadanía
El Gobierno de Córdoba dio a conocer el camino transitado que finalmente reconoció al “tunga tunga” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Se profundiza el ajuste en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en medio de la inactividad por la falta de contratos con el Estado. El plan de retiros voluntarios ocurre en un contexto marcado por la reducción de las horas de trabajo y del salario.
Se trata del planteo del legislador de Hacemos Unidos por Córdoba, Matías Chamorro, quien anunció su proyecto presentado ante la Unicameral. “Nación continúa sin enviar los fondos que por ley le corresponden a Córdoba poniendo en riesgo la estabilidad del sistema”, expresó.
En total, unos 150 padres se movilizaron hacia el frente de una institución religiosa de la localidad y exigieron la renuncia del representante legal.
Más de 15 sindicatos de trabajadores estatales rechazaron el aumento plasmado en el proyecto del Presupuesto 2026 de Martín Llaryora y anunciaron una masiva movilización para el próximo martes 9 de diciembre.
El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, se reunió con funcionarios de diferentes municipios a los fines de fortalecer gestiones locales con nuevas inversiones en el marco de los acuerdos federales de 2024.
Jornada estable en Alta Gracia: mañana despejada, tarde calurosa y noche templada. El calor se afianza rumbo al fin de semana.
Ante la nueva composición de Diputados y Senadores, Javier Milei espera acelerar sus reformas con mayor facilidad.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer que la actividad cayó un 2,9% interanual y un 0,8% con respecto a septiembre, por lo que se ubicó un 5% por debajo del máximo nivel en el gobierno de Javier Milei.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.
La Departamental informó la detención de dos sujetos que golpearon a un hombre con cadenas y hasta lo amenazaron con arma de fuego.