Alta Gracia: convocan a Audiencia Pública por el Presupuesto y la Tarifaria 2026

(Alta Gracia; SN) El Honorable Concejo Deliberante de Alta Gracia convocó a Audiencia Pública para el martes 23 de diciembre a las 10, según lo dispuesto por el Decreto 013/2025. La instancia se desarrollará en la Sala de Sesiones del Concejo, ubicada en el edificio municipal de Belgrano 15.

El llamado tiene como finalidad abordar los proyectos de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2026, junto con la Ordenanza Tarifaria 2026. La convocatoria se enmarca en el Artículo 93 de la Carta Orgánica Municipal, que promueve la participación de vecinos y representantes institucionales en el debate de iniciativas centrales para la administración local.

Las personas interesadas en intervenir deberán inscribirse en la Secretaría del Concejo Deliberante, en Belgrano 15, Planta Baja, de lunes a viernes entre las 7 y las 14. La fecha límite será el lunes 22 de diciembre a las 14. Al inscribirse deberán indicar si participarán como concurrentes o como exponentes.

Desde el cuerpo legislativo informaron además que las copias de los proyectos se encuentran disponibles para su consulta en la Secretaría del Concejo.





