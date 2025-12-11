Alta Gracia: convocan a Audiencia Pública por el Presupuesto y la Tarifaria 2026

Alta Gracia: llega una nueva edición de los premios “Campeones de la Estancia”
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
El Concejo Deliberante llamó a Audiencia Pública para tratar el Presupuesto y la Tarifaria 2026. Será el 23 de diciembre y requiere inscripción previa.Municipales11 de diciembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) El Honorable Concejo Deliberante de Alta Gracia convocó a Audiencia Pública para el martes 23 de diciembre a las 10, según lo dispuesto por el Decreto 013/2025. La instancia se desarrollará en la Sala de Sesiones del Concejo, ubicada en el edificio municipal de Belgrano 15.
El llamado tiene como finalidad abordar los proyectos de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2026, junto con la Ordenanza Tarifaria 2026. La convocatoria se enmarca en el Artículo 93 de la Carta Orgánica Municipal, que promueve la participación de vecinos y representantes institucionales en el debate de iniciativas centrales para la administración local.
Las personas interesadas en intervenir deberán inscribirse en la Secretaría del Concejo Deliberante, en Belgrano 15, Planta Baja, de lunes a viernes entre las 7 y las 14. La fecha límite será el lunes 22 de diciembre a las 14. Al inscribirse deberán indicar si participarán como concurrentes o como exponentes.
Desde el cuerpo legislativo informaron además que las copias de los proyectos se encuentran disponibles para su consulta en la Secretaría del Concejo.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
En la tarde del miércoles 10 de diciembre, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de los distintos talleres que se desarrollaron durante todo el año en los barrios de la ciudad.
En total, unos 137 estudiantes regresaron a las escuelas o evitaron abandonar sus estudios gracias al Equipo de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas.
Con un gran acto en la Estancia Jesuítica, la ciudad conmemoró el aniversario de la Declaratoria de la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Se trata de un nuevo espacio áulico llevado adelante por el municipio con fondos gestionados ante el Gobierno provincial.
En el Monumental Sierras, niños, docentes y funcionarios participaron del acto de finalización del ciclo 2025 para los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Salas Cuna de la ciudad.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.
La primera entrada en vigor de la prohibición global del uso de las principales plataformas de redes sociales para menores de 16 años disparó un debate en el resto del mundo. En EE.UU. debaten cómo hacerlo.
El Gobierno de Córdoba informó la fecha de cobro del medio aguinaldo y del bono bimestral de 100.000 pesos para los pasivos que cobran salarios de hasta $1.300.000.
Los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís viajaron al país caribeño para cubrir el conflicto con Estados Unidos, pero la Policía de Migraciones los expulsó.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.