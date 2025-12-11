Alta Gracia: 800 alumnos cerraron un gran año en los talleres de los Centros Vecinales

(Alta Gracia; Prensa).- En la tarde del miércoles 10 de diciembre, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de los distintos talleres que se desarrollaron durante todo el año en los barrios de la ciudad.

El evento contó con la presencia del Intendente Marcos Torres; el Viceintendente Jorge De Napoli, el Secretario de Gobierno Mariano Agazzi y el Subsecretario de Vinculación Ciudadana Agustín Saieg.

En su alocución, el Intendente felicitó a todos los alumnos que obtuvieron sus certificados, como así también a los capacitadores que con compromiso y dedicación se dedicaron a seguir compartiendo sus saberes en diversas áreas tales como el arte, el deporte y distintos oficios con el objetivo de brindar herramientas que permitan a los estudiantes seguir ampliando sus oportunidades laborales y de emprendedurismo.

A lo largo de todo el año, cerca de 800 alumnos y alumnas participaron de los 40 talleres dictados que tuvieron lugar en 34 sedes distribuidas en toda la ciudad, llevando propuestas de formación y oportunidades de crecimiento a vecinas y vecinos de más de 25 barrios de Alta Gracia.

Durante el acto, además de la esperada entrega de certificados se llevaron adelante diversos números artísticos y se montó una gran muestra de las producciones elaboradas por los alumnos y alumnas que pudo ser disfrutada por el gran número de familias que se reunieron para celebrar el cierre de un exitoso año de aprendizaje.