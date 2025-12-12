Córdoba: Milei se suma al “tour de la gratitud” y vuelve a reunirse con sus votantes

(Córdoba; SN) El presidente Javier Milei participará este viernes de una nueva jornada del denominado “tour de la gratitud”, una serie de encuentros impulsados por La Libertad Avanza (LLA) para retomar el contacto directo con sus votantes. El acto está previsto para las 18 en la ciudad de Córdoba, en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, según confirmaron fuentes oficiales.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei. La actividad se realizará tras su regreso de Oslo, Noruega, donde participó de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

El recorrido había comenzado semanas atrás con la presencia de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en Corrientes. Sin embargo, esta será la primera vez que el mandatario nacional se suma de manera directa a estas convocatorias.

Desde el oficialismo señalaron que los actos buscan agradecer el respaldo obtenido en las elecciones legislativas de octubre, en las que LLA equilibró fuerzas en el Congreso.