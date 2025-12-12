Córdoba: Milei se suma al “tour de la gratitud” y vuelve a reunirse con sus votantes

Despeñaderos: con Basualdo en Diputados, Ariel Díaz asumió la intendencia
El presidente del Concejo Deliberante quedó al frente del Ejecutivo tras la licencia de Carolina Basualdo, recientemente electa diputada nacional.
El Presidente encabezará este viernes un nuevo acto de La Libertad Avanza en Córdoba, en el marco del “tour de la gratitud” iniciado por la conducción del espacio.Política12 de diciembre de 2025 SN
(Córdoba; SN) El presidente Javier Milei participará este viernes de una nueva jornada del denominado “tour de la gratitud”, una serie de encuentros impulsados por La Libertad Avanza (LLA) para retomar el contacto directo con sus votantes. El acto está previsto para las 18 en la ciudad de Córdoba, en la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, según confirmaron fuentes oficiales.
Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia y titular de LLA, Karina Milei. La actividad se realizará tras su regreso de Oslo, Noruega, donde participó de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.
El recorrido había comenzado semanas atrás con la presencia de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en Corrientes. Sin embargo, esta será la primera vez que el mandatario nacional se suma de manera directa a estas convocatorias.
Desde el oficialismo señalaron que los actos buscan agradecer el respaldo obtenido en las elecciones legislativas de octubre, en las que LLA equilibró fuerzas en el Congreso.
El senador cordobés conformó un monobloque propio que integrará el interbloque oficialista. La decisión se vincula a su aspiración de competir por la gobernación en 2027.
El Presidente rubricó el proyecto de reforma laboral tras regresar de Oslo y el Ejecutivo lo remitió al Senado para iniciar el debate en sesiones extraordinarias.
Ante la nueva composición de Diputados y Senadores, Javier Milei espera acelerar sus reformas con mayor facilidad.
El acto se realizó en la base aérea de Río Cuarto, donde se presentaron las seis aeronaves F-16 adquiridas gracias al financiamiento de Estados Unidos. La ceremonia fue a la vez una despedida para el ahora ex ministro de Defensa.
El ministro de Economía anunció que licitará un Bono del Tesoro Nacional de 6,5% en dólares bajo ley local, que vencerá en 2029, con el objetivo de saldar otra deuda tomada por él mismo. El presidente, por su puesto, festejó la medida: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!!", escribió Milei en redes sociales.
En lo que puede considerarse como un nuevo ataque a los trabajadores, el Presidente firmó el proyecto y lo envió al Congreso, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año en las sesiones extraordinarias. Entre los derechos que se pierden se contempla indemnizaciones, vacaciones y horas extra.
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año, que marcó un incremento de 2.5 % y un acumulado de 27,9% en lo que va del año
La medida abarca a beneficiarios del Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano de la ciudad. Esto se debe a la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.