Senado: coqueteando con el violeta, Juez abandonó el amarillo

Despeñaderos: con Basualdo en Diputados, Ariel Díaz asumió la intendencia
El presidente del Concejo Deliberante quedó al frente del Ejecutivo tras la licencia de Carolina Basualdo, recientemente electa diputada nacional.
El senador cordobés conformó un monobloque propio que integrará el interbloque oficialista. La decisión se vincula a su aspiración de competir por la gobernación en 2027.Política11 de diciembre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El senador nacional por Córdoba Luis Juez confirmó este miércoles su salida de la bancada del PRO y la conformación del monobloque Frente Cívico, que integrará el interbloque de La Libertad Avanza (LLA). Con este movimiento, el oficialismo sumará 21 integrantes en el Senado y quedará como segunda minoría en la Cámara alta.
La decisión se conoció tras la visita de Juez al despacho de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, en el Palacio Legislativo. De acuerdo con fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, el acercamiento responde a la intención del cordobés de impulsar su candidatura a gobernador de Córdoba en 2027 dentro del espacio del oficialismo nacional.
Con el alejamiento de Juez, la bancada del PRO quedará reducida a tres integrantes: Martín Goerling Lara, Victoria Huala y Andrea Cristina. El senador había renunciado a la presidencia del bloque en enero, en el marco de sus diferencias con la estrategia impulsada por Mauricio Macri, lo que constituyó el primer paso hacia su ruptura con el espacio.
En aquella oportunidad, Juez ya había manifestado su intención de competir por la gobernación bajo el paraguas político del presidente Javier Milei. “El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’”, había expresado entonces.
