Despeñaderos: con Basualdo en Diputados, Ariel Díaz asumió la intendencia

Senado: coqueteando con el violeta, Juez abandonó el amarillo
El senador cordobés conformó un monobloque propio que integrará el interbloque oficialista. La decisión se vincula a su aspiración de competir por la gobernación en 2027.
El presidente del Concejo Deliberante quedó al frente del Ejecutivo tras la licencia de Carolina Basualdo, recientemente electa diputada nacional.Política11 de diciembre de 2025 SN
(Despeñaderos; SN) El Gobierno municipal de Despeñaderos informó que Ariel Díaz, presidente del Honorable Concejo Deliberante, quedó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal luego de que la intendenta Carolina Basualdo iniciara su licencia. La decisión fue aprobada por el Concejo y activó el mecanismo institucional previsto para garantizar la continuidad de la gestión.
Basualdo, electa diputada nacional por Provincias Unidas, comenzará su tarea legislativa en el Congreso tras haber completado casi cuatro años al frente del municipio. Desde el Ejecutivo señalaron que la transición se desarrolla con normalidad y que los programas en marcha continúan según lo planificado.
En redes sociales, Basualdo felicitó al nuevo intendente a cargo y destacó la continuidad del proyecto local. “Despeñaderos va a seguir creciendo, con equipo y con gestión. ¡Felicitaciones Ariel!”, expresó.
El Presidente rubricó el proyecto de reforma laboral tras regresar de Oslo y el Ejecutivo lo remitió al Senado para iniciar el debate en sesiones extraordinarias.
Ante la nueva composición de Diputados y Senadores, Javier Milei espera acelerar sus reformas con mayor facilidad.
El acto se realizó en la base aérea de Río Cuarto, donde se presentaron las seis aeronaves F-16 adquiridas gracias al financiamiento de Estados Unidos. La ceremonia fue a la vez una despedida para el ahora ex ministro de Defensa.
El ministro de Economía anunció que licitará un Bono del Tesoro Nacional de 6,5% en dólares bajo ley local, que vencerá en 2029, con el objetivo de saldar otra deuda tomada por él mismo. El presidente, por su puesto, festejó la medida: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO…!!!", escribió Milei en redes sociales.
El funcionario había llegado con el respaldo de su amigo y ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Semanas atrás, el ahora ex funcionario tuvo comentarios negacionistas sobre la última Dictadura Cívico Militar en el país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.
La primera entrada en vigor de la prohibición global del uso de las principales plataformas de redes sociales para menores de 16 años disparó un debate en el resto del mundo. En EE.UU. debaten cómo hacerlo.
El Gobierno de Córdoba informó la fecha de cobro del medio aguinaldo y del bono bimestral de 100.000 pesos para los pasivos que cobran salarios de hasta $1.300.000.
Los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís viajaron al país caribeño para cubrir el conflicto con Estados Unidos, pero la Policía de Migraciones los expulsó.
