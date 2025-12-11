Despeñaderos: con Basualdo en Diputados, Ariel Díaz asumió la intendencia

(Despeñaderos; SN) El Gobierno municipal de Despeñaderos informó que Ariel Díaz, presidente del Honorable Concejo Deliberante, quedó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal luego de que la intendenta Carolina Basualdo iniciara su licencia. La decisión fue aprobada por el Concejo y activó el mecanismo institucional previsto para garantizar la continuidad de la gestión.

Basualdo, electa diputada nacional por Provincias Unidas, comenzará su tarea legislativa en el Congreso tras haber completado casi cuatro años al frente del municipio. Desde el Ejecutivo señalaron que la transición se desarrolla con normalidad y que los programas en marcha continúan según lo planificado.

En redes sociales, Basualdo felicitó al nuevo intendente a cargo y destacó la continuidad del proyecto local. “Despeñaderos va a seguir creciendo, con equipo y con gestión. ¡Felicitaciones Ariel!”, expresó.