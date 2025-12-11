Reforma Laboral: con la firma de Milei, el Gobierno envió el proyecto al Congreso

Despeñaderos: con Basualdo en Diputados, Ariel Díaz asumió la intendencia
El presidente del Concejo Deliberante quedó al frente del Ejecutivo tras la licencia de Carolina Basualdo, recientemente electa diputada nacional.
El Presidente rubricó el proyecto de reforma laboral tras regresar de Oslo y el Ejecutivo lo remitió al Senado para iniciar el debate en sesiones extraordinarias.Política11 de diciembre de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) El presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de reforma laboral que el Gobierno denomina “modernización” y lo envió al Congreso de la Nación. La iniciativa ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo buscará abrir el debate durante las sesiones extraordinarias.
El mandatario regresó al país esta mañana, pasadas las 8, tras asistir en Oslo a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado. El encuentro previsto entre ambos no pudo concretarse debido a una demora de la referente de Vamos Venezuela. Desde el entorno presidencial señalaron que Milei canceló su agenda en la capital noruega para “dejarle el espacio” ante la incertidumbre por su llegada.
Una vez en Argentina, el Gobierno oficializó el envío del texto y designó a los funcionarios que actuarán como voceros de la iniciativa. Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.
La administración libertaria aspira a obtener la media sanción en diciembre, dentro del período de sesiones extraordinarias que comenzó el 10 y finalizará el 30 de este mes. En Casa Rosada anticipan que el proceso legislativo podría extenderse hasta fines de enero o principios de febrero de 2026, cuando se prevé tratar además la Ley de Glaciares, el Presupuesto 2026, la reforma del Código Penal y la Ley de Estabilidad Fiscal.
La Presidencia difundió un video en el que se observa al mandatario firmar el proyecto acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La pieza audiovisual, musicalizada con “Back in Business” de AC/DC, incluye una frase de Milei: “Por más crecimiento, más prosperidad, por más trabajo y para que la Argentina sea grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo!”.
El Presidente Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires, firmó el proyecto de Modernización Laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. pic.twitter.com/QrGb9om6wD— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 11, 2025
