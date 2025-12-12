Alta Gracia: el Gobierno informó la tarifaria 2026 sin aumentos para los vecinos

Alta Gracia: llega una nueva edición de los premios “Campeones de la Estancia”
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
En un encuentro encabezado por el intendente Marcos Torres Lima, el Gobierno local comunicó el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2026. “La propuesta prevé una fuerte inversión en áreas estratégicas, con equilibrio fiscal y control del gasto público”, reza el mensaje difundido por el municipio.Municipales12 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2026 “sin aumentos de tasas municipales para los vecinos y apoyo al comercio”. “La propuesta prevé una fuerte inversión en áreas estratégicas, con equilibrio fiscal y control del gasto público”, reza el mensaje difundido por el municipio.
Entre los principales puntos del proyecto de Tarifaria 2026, se destacan exenciones del 100% para taxis y remises, alquileres temporarios y jubilados con haberes mínimos; reducciones del 30% en derechos de construcción para facilitar la regularización de obras, entre otras.
El anuncio se dio con un acto encabezado por el Intendente Marcos Torres junto al Viceintendente, Jorge de Nápoli; el Secretario de Economía y Finanzas, Cr. Carlos Di Leo y el Director de Ingresos Públicos, Diego Forte.
En materia de gasto público, el Intendente destacó una fuerte inversión en servicios públicos, que se estima en un 33% del presupuesto ($17.100 millones) destinados a tareas de limpieza urbana, alumbrado, agua, cloacas, bacheo y mantenimiento general. “Nuestro rumbo es claro y eficiente. Sin improvisación, sostenemos este modelo hace años con responsabilidad y planificación”, señaló Torres.
Además, el proyecto de presupuesto 2026 prevé destinar un 27% de los recursos a seguir acompañando al vecino con programas de contención y progreso social, tales como salas cuna y CDI, merenderos, comedores de adultos mayores, políticas habitacionales, atención primaria de la salud, tareas en escuelas, talleres barriales, programas de empleo y políticas preventivas de seguridad.
Por otra parte, se prevé una inversión de $6.700 millones (13%), en obras estratégicas en toda la ciudad, tales como redes de gas, pavimento y bacheo, la rotonda de la C-45, la finalización de la Avenida del Libertador, el Plan Aurora para establecimientos educativos y puesta en marcha de la recuperación de la Colonia Santa Fe, entre otros.
Orden fiscal y control del gasto público
Durante la presentación se destacó que los proyectos fueron elaborados bajo criterios estrictos de responsabilidad fiscal, manteniendo un municipio sin deudas, con ahorros y con seis años consecutivos de superávit, incluso durante los momentos más difíciles del país. Para 2026, el presupuesto proyectado asciende a $52.400 millones, con un incremento moderado respecto al año anterior y con la premisa de contener el gasto público.
Uno de los elementos centrales expuestos por las autoridades fue la eficiencia de la administración local. “Mientras municipios de tamaño similar registran gastos de entre $1,3 y $2 millones por habitante, Alta Gracia destina un monto de $873.333 por habitante, lo que la posiciona como una gestión 36% más eficiente”, reza el comunicado.
Por su parte, Torres Lima dijo: “A pesar del difícil contexto nacional, el esfuerzo no va a recaer en los vecinos. Le pedí a mi equipo económico, como lo venimos haciendo, mantener un gasto contenido, con un aumento del 0 %”.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
En la tarde del miércoles 10 de diciembre, en el Cine Teatro Monumental Sierras, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de los distintos talleres que se desarrollaron durante todo el año en los barrios de la ciudad.
El Concejo Deliberante llamó a Audiencia Pública para tratar el Presupuesto y la Tarifaria 2026. Será el 23 de diciembre y requiere inscripción previa.
En total, unos 137 estudiantes regresaron a las escuelas o evitaron abandonar sus estudios gracias al Equipo de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas.
Con un gran acto en la Estancia Jesuítica, la ciudad conmemoró el aniversario de la Declaratoria de la Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Se trata de un nuevo espacio áulico llevado adelante por el municipio con fondos gestionados ante el Gobierno provincial.
En lo que puede considerarse como un nuevo ataque a los trabajadores, el Presidente firmó el proyecto y lo envió al Congreso, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año en las sesiones extraordinarias. Entre los derechos que se pierden se contempla indemnizaciones, vacaciones y horas extra.
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año, que marcó un incremento de 2.5 % y un acumulado de 27,9% en lo que va del año
La medida abarca a beneficiarios del Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano de la ciudad. Esto se debe a la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.