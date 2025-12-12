Alta Gracia: el Gobierno informó la tarifaria 2026 sin aumentos para los vecinos

(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó el proyecto de Presupuesto y Tarifaria 2026 “sin aumentos de tasas municipales para los vecinos y apoyo al comercio”. “La propuesta prevé una fuerte inversión en áreas estratégicas, con equilibrio fiscal y control del gasto público”, reza el mensaje difundido por el municipio.

Entre los principales puntos del proyecto de Tarifaria 2026, se destacan exenciones del 100% para taxis y remises, alquileres temporarios y jubilados con haberes mínimos; reducciones del 30% en derechos de construcción para facilitar la regularización de obras, entre otras.

El anuncio se dio con un acto encabezado por el Intendente Marcos Torres junto al Viceintendente, Jorge de Nápoli; el Secretario de Economía y Finanzas, Cr. Carlos Di Leo y el Director de Ingresos Públicos, Diego Forte.

En materia de gasto público, el Intendente destacó una fuerte inversión en servicios públicos, que se estima en un 33% del presupuesto ($17.100 millones) destinados a tareas de limpieza urbana, alumbrado, agua, cloacas, bacheo y mantenimiento general. “Nuestro rumbo es claro y eficiente. Sin improvisación, sostenemos este modelo hace años con responsabilidad y planificación”, señaló Torres.

Además, el proyecto de presupuesto 2026 prevé destinar un 27% de los recursos a seguir acompañando al vecino con programas de contención y progreso social, tales como salas cuna y CDI, merenderos, comedores de adultos mayores, políticas habitacionales, atención primaria de la salud, tareas en escuelas, talleres barriales, programas de empleo y políticas preventivas de seguridad.

Por otra parte, se prevé una inversión de $6.700 millones (13%), en obras estratégicas en toda la ciudad, tales como redes de gas, pavimento y bacheo, la rotonda de la C-45, la finalización de la Avenida del Libertador, el Plan Aurora para establecimientos educativos y puesta en marcha de la recuperación de la Colonia Santa Fe, entre otros.

Orden fiscal y control del gasto público

Durante la presentación se destacó que los proyectos fueron elaborados bajo criterios estrictos de responsabilidad fiscal, manteniendo un municipio sin deudas, con ahorros y con seis años consecutivos de superávit, incluso durante los momentos más difíciles del país. Para 2026, el presupuesto proyectado asciende a $52.400 millones, con un incremento moderado respecto al año anterior y con la premisa de contener el gasto público.

Uno de los elementos centrales expuestos por las autoridades fue la eficiencia de la administración local. “Mientras municipios de tamaño similar registran gastos de entre $1,3 y $2 millones por habitante, Alta Gracia destina un monto de $873.333 por habitante, lo que la posiciona como una gestión 36% más eficiente”, reza el comunicado.

Por su parte, Torres Lima dijo: “A pesar del difícil contexto nacional, el esfuerzo no va a recaer en los vecinos. Le pedí a mi equipo económico, como lo venimos haciendo, mantener un gasto contenido, con un aumento del 0 %”.