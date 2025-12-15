Tiempo en Alta Gracia: un alivio para disfrutar todo lo que dure

(Alta Gracia, Valle de Paravachasca; SN).- Después de los chaparrones domingueros, la semana arranca con un clima muy agradable. Este lunes 15 de diciembre estará marcado por temperaturas suaves, sin riesgo de precipitaciones y con la presencia de un viento del Sur que mantendrá el ambiente fresco.

La jornada será ideal para actividades al aire libre, con cielos algo nublados que permitirán el paso del sol.

Mañana Fresca y Ventosa: La mañana comenzó con una temperatura baja 14ºC y viento moderado a fuerte del Sur (23-31 km/h), incluyendo ráfagas de hasta 50 km/h. El cielo estará algo nublado.

Tarde Templada: La máxima alcanzará los 26ºC. El viento Sur disminuirá su intensidad, pero seguirá manteniendo el ambiente agradable y libre de humedad. La probabilidad de lluvia es nula.

Noche Agradable: La temperatura máxima descenderá a 18ºC con viento suave del Sudeste, garantizando una noche templada y estable.