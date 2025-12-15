Tiempo en Alta Gracia: un alivio para disfrutar todo lo que dure

Tiempo en Alta Gracia: ¡Lindo viernes para fabricarse un finde largo!
Sociedad15 de diciembre de 2025 SN
(Alta Gracia, Valle de Paravachasca; SN).- Después de los chaparrones domingueros, la semana arranca con un clima muy agradable. Este lunes 15 de diciembre estará marcado por temperaturas suaves, sin riesgo de precipitaciones y con la presencia de un viento del Sur que mantendrá el ambiente fresco.
La jornada será ideal para actividades al aire libre, con cielos algo nublados que permitirán el paso del sol.
Mañana Fresca y Ventosa: La mañana comenzó con una temperatura baja 14ºC y viento moderado a fuerte del Sur (23-31 km/h), incluyendo ráfagas de hasta 50 km/h. El cielo estará algo nublado.
Tarde Templada: La máxima alcanzará los 26ºC. El viento Sur disminuirá su intensidad, pero seguirá manteniendo el ambiente agradable y libre de humedad. La probabilidad de lluvia es nula.
Noche Agradable: La temperatura máxima descenderá a 18ºC con viento suave del Sudeste, garantizando una noche templada y estable.
La ANSV intervino de oficio y pidió la inhabilitación del joven de 23 años que difundió el video en redes, donde se ve al menor conduciendo un cuatriciclo en una ruta bonaerense.
La Unesco incluyó al cuarteto en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 2025, en reconocimiento a su trayectoria, su identidad popular y su vigencia como expresión artística cordobesa.
Casi 1,4 millones de turistas se movilizaron durante el fin de semana largo de la Inmaculada, según datos de CAME. El gasto registrado y las estadías breves reflejaron un movimiento estable, sin picos destacados frente a años anteriores.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada inestable y de altas temperaturas.
Marcos Torres Lima inauguró la primera etapa de la puesta en valor y remodelación de la Avenida del Libertador. El Intendente destacó que se llegó a tiempo ante el inicio de temporada y se refirió a los desagües.
Son unas 65 mil toneladas destinadas a la industria molinera del gigante asiático. La exportación se produce en momento en que en Estados Unidos ven con recelo la demora de Milei en cortar relaciones con China.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
Ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, contra celebración de Janucá. Al menos 10 muertos, incluido un atacante, y 11 heridos.
Hijo de un militante del partido nazi alemán, el extremista José Antonio Kast logró acceder al gobierno del país trasandino en su tercer intento. Seguridad y discurso antiderechos en su agenda.