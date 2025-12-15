Reconocimiento: el streaming del Conicet obtuvo el Martín Fierro de Oro

(Buenos Aires; SN) El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas recibió el máximo galardón en la primera entrega de premios Martín Fierro a producciones de streaming. La distinción correspondió a la transmisión de la exploración del cañón submarino de Mar del Plata.

La expedición se realizó desde el buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. La investigación duró 21 días y alcanzó una profundidad de 3 mil 900 metros. La retransmisión en vivo por plataformas digitales acumuló casi 18 millones de visualizaciones.

El contenido se incorporó como material educativo en instituciones de diversos niveles. El fenómeno generó un notable entusiasmo por las actividades científicas y tecnológicas.

Emiliano Ocampo, Mariano Martínez y Nadia Cerino recibieron la estatuilla. La científica Cerino, apodada "Nadia Coralina", se destacó por su narrativa durante las transmisiones. Algunas especies descubiertas fueron bautizadas con nombres que ganaron popularidad.

Al aceptar el premio, el equipo agradeció a la audiencia y al personal docente. "Pudimos mostrarles lo hermoso que ocurre en el fondo del mar y la buena ciencia que hacemos" declaró uno de los investigadores. Otra afirmación resaltó el valor de "la universidad pública que es gratuita y de calidad".

La ceremonia concluyó con una ovación generalizada del público presente. El streaming también había obtenido previamente el Martín Fierro en la categoría de transmisiones especiales.





























