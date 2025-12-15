Reconocimiento: el streaming del Conicet obtuvo el Martín Fierro de Oro

De la mano: tras el aumento de la nafta, suben las multas de la caminera
La Unidad Fija de Multa se actualizó a 1.696 pesos. Las infracciones leves comenzarán en $33.920 , mientras que las máximas superarán los tres millones.
El Conicet ganó el Martín Fierro de Oro por su transmisión de una expedición submarina. El streaming acercó la ciencia a millones de personas y se usó en escuelas.Sociedad15 de diciembre de 2025 SN
(Buenos Aires; SN) El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas recibió el máximo galardón en la primera entrega de premios Martín Fierro a producciones de streaming. La distinción correspondió a la transmisión de la exploración del cañón submarino de Mar del Plata.
La expedición se realizó desde el buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. La investigación duró 21 días y alcanzó una profundidad de 3 mil 900 metros. La retransmisión en vivo por plataformas digitales acumuló casi 18 millones de visualizaciones.
El contenido se incorporó como material educativo en instituciones de diversos niveles. El fenómeno generó un notable entusiasmo por las actividades científicas y tecnológicas.
Emiliano Ocampo, Mariano Martínez y Nadia Cerino recibieron la estatuilla. La científica Cerino, apodada "Nadia Coralina", se destacó por su narrativa durante las transmisiones. Algunas especies descubiertas fueron bautizadas con nombres que ganaron popularidad.
Al aceptar el premio, el equipo agradeció a la audiencia y al personal docente. "Pudimos mostrarles lo hermoso que ocurre en el fondo del mar y la buena ciencia que hacemos" declaró uno de los investigadores. Otra afirmación resaltó el valor de "la universidad pública que es gratuita y de calidad".
La ceremonia concluyó con una ovación generalizada del público presente. El streaming también había obtenido previamente el Martín Fierro en la categoría de transmisiones especiales.
La Unidad Fija de Multa se actualizó a 1.696 pesos. Las infracciones leves comenzarán en $33.920 , mientras que las máximas superarán los tres millones.
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
La ANSV intervino de oficio y pidió la inhabilitación del joven de 23 años que difundió el video en redes, donde se ve al menor conduciendo un cuatriciclo en una ruta bonaerense.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante dos noches, la ciudad reconocerá a los deportistas locales por sus logros en 2025.
Marcos Torres Lima inauguró la primera etapa de la puesta en valor y remodelación de la Avenida del Libertador. El Intendente destacó que se llegó a tiempo ante el inicio de temporada y se refirió a los desagües.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
Ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, contra celebración de Janucá. Al menos 10 muertos, incluido un atacante, y 11 heridos.
Hijo de un militante del partido nazi alemán, el extremista José Antonio Kast logró acceder al gobierno del país trasandino en su tercer intento. Seguridad y discurso antiderechos en su agenda.