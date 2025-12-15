Alta Gracia: CREA obtuvo la verificación global por su modelo social y ambiental

(Alta gracia; SN) La Cooperativa de Reciclado Alta Gracia (CREA) recibió la verificación internacional People and Planet First. El sello reconoce a organizaciones con impacto concreto en justicia social y cuidado ambiental.

"La importancia es que nuestro trabajo a nivel global toma relevancia y es validado por una plataforma de colaboración", explicó Ludmila Riccio en diálogo con Simepre Radio. La plataforma reúne a empresas sociales que priorizan a las personas y al planeta.

La cooperativa genera ingresos para 34 trabajadores a través de la recolección diferenciada de residuos. Opera bajo el modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos y el paradigma de la economía circular. Su labor se desarrolla de lunes a viernes en Barrio Parque San Juan.

"Garantizamos que los consumos tengan un destino diferente a terminar en un basural", señaló la entrevistada. El proceso busca generar trabajo genuino y mejorar las condiciones de vida de trabajadores y comunidad.

La cooperativa trabaja en la parte comercial de Alta Gracia y en barrios periféricos como El Crucero y Primero de Mayo. También articula tareas con municipios como Santa Ana y Villa Ciudad Parque. Las charlas educativas en escuelas son una parte fundamental de su labor de concientización.

Para celebrar la verificación, CREA invita a un evento el martes 16 de diciembre, a las 18, en la sede del SMATA, ubicada en calle Carignani 280. Durante la presentación se expondrá la importancia del sello y se compartirán datos del impacto anual de la cooperativa.

"Venimos sistematizando datos de cuántos trabajadores participan, los orígenes de los residuos y el volumen procesado", detalló Riccio. Este año incorporaron métricas accesibles para la comunidad, como el equivalente en árboles no talados o agua ahorrada.

La integrante de CREA agradeció a vecinos, escuelas y comercios comprometidos con la separación en origen. Sobre la gestión municipal, consideró que "está bien lo que viene haciendo" y expresó el deseo de profundizar acciones conjuntas para una agenda común.





























