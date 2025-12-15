¿Y si la guerra contra el Chiqui Tapia se lleva puesto el sueño del Bicampeonato?

SNPoliciales14 de diciembre de 2025
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
14 de diciembre de 2025
Ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, contra celebración de Janucá. Al menos 10 muertos, incluido un atacante, y 11 heridos.
14 de diciembre de 2025
Hijo de un militante del partido nazi alemán, el extremista José Antonio Kast logró acceder al gobierno del país trasandino en su tercer intento. Seguridad y discurso antiderechos en su agenda.
15 de diciembre de 2025
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
15 de diciembre de 2025
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.