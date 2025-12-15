Potrero de Garay: fuerte impacto de un colectivo al costado de la ruta

Malagueño: vio fuego en su vehículo y detuvo la marcha
El conductor de 68 años fue asistido por el personal de Bomberos, quien extinguió las llamas. El auto sufrió daños parciales en la carrocería.
El accidente ocurrió sobre la carretera S-495, donde el coche de la empresa Javitours chocó contra un montículo de tierra.Policiales15 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Potrero de Garay) Durante la tarde del pasado domingo 14/12 ocurrió un accidente en Potrero de Garay, precisamente sobre la ruta S-495, donde un colectivo impactó contra un montículo de tierra.
Fuentes policiales informaron que el choque se dio luego de que el chofer del transporte de la empresa Javitours salió de la carretera a raíz de una falla mecánica del coche.
En ese momento ocurrió el impacto que afortunadamente no requirió asistencia médica hacia ninguno de los pasajeros, ya que no hubo lesionados, solo daños materiales.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
Un Fiat Grand Siena despistó esta mañana en el kilómetro 796 de la Ruta 36. El conductor, un hombre de 47 años, no sufrió lesiones de gravedad.
La Departamental informó la detención de dos sujetos que golpearon a un hombre con cadenas y hasta lo amenazaron con arma de fuego.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un operativo en la ciudad, precisamente en una vivienda ubicada en barrio Don Bosco, donde logró desarticular esta banda que vendía estupefacientes a menores de edad y detuvieron a cinco personas.
El accidente se produjo sobre la ruta 34 y los integrantes de ambos automóviles sufrieron algunas lesiones tras el impacto.
Marcos Torres Lima inauguró la primera etapa de la puesta en valor y remodelación de la Avenida del Libertador. El Intendente destacó que se llegó a tiempo ante el inicio de temporada y se refirió a los desagües.
Ataque terrorista en Bondi Beach, Sídney, contra celebración de Janucá. Al menos 10 muertos, incluido un atacante, y 11 heridos.
Hijo de un militante del partido nazi alemán, el extremista José Antonio Kast logró acceder al gobierno del país trasandino en su tercer intento. Seguridad y discurso antiderechos en su agenda.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.