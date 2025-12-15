Potrero de Garay: fuerte impacto de un colectivo al costado de la ruta

(SN; Potrero de Garay) Durante la tarde del pasado domingo 14/12 ocurrió un accidente en Potrero de Garay, precisamente sobre la ruta S-495, donde un colectivo impactó contra un montículo de tierra.

Fuentes policiales informaron que el choque se dio luego de que el chofer del transporte de la empresa Javitours salió de la carretera a raíz de una falla mecánica del coche.

En ese momento ocurrió el impacto que afortunadamente no requirió asistencia médica hacia ninguno de los pasajeros, ya que no hubo lesionados, solo daños materiales.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.