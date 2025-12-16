Olivos: encontraron muerto a un soldado en la quinta presidencial

Ajuste: cerca de 50 mil trabajadores menos y la industria como principal víctima
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) informó que la industria, el comercio y la construcción encabezaron la pérdida de empleo.
La jueza Sandra Arroyo Salgado, quien interviene en el caso, solicitó las pericias para esclarecer las circunstancias del hecho.
(SN; con información de Página/12) Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos, en la zona norte del conurbano bonaerense, fue encontrado sin vida durante la madrugada del martes. Aunque los detalles del fallecimiento no trascendieron, se supo que la Justicia Federal inició una investigación para esclarecer los detalles del caso.
Bajo la directiva del juzgado trabajan en el caso la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro.
El cuerpo de la víctima fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia oficial del presidente Javier Milei. Según trascendió, la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, un joven de 21 años.
Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.
La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. “Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, determinaron desde la Quinta de Olivos.
El Ejército Argentino tiene a su cargo la custodia de Olivos. El soldado fallecido desempeñaba tareas de vigilancia en el predio. Fuentes de la investigación consignaron que el joven se habría efectuado un disparo con un arma larga en la cabeza.
Oriundo de Misiones, Gómez revistaba en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. La autopsia de su cuerpo será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
La Vocería Presidencial emitió un comunicado a través de X en el cual expresó las condolencias del Presidente a la familia del joven.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que en noviembre la canasta básica se incrementó y con números superiores a los de la inflación. Vale decir que su medición es clave porque determinan los umbrales de pobreza e indigencia.
La Justicia Federal declaró la invalidez del decreto del Poder Ejecutivo que suspendía la aplicación de la norma hasta que el Congreso determinara de dónde saldrían los fondos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año, que marcó un incremento de 2.5 % y un acumulado de 27,9% en lo que va del año
La medida se conoce luego de la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la central obrera. La ley propuesta por el Gobierno introduce cambios las indemnizaciones, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros temas. "Este proyecto se hizo a espaldas del pueblo", señalaron en conferencia de prensa.
En lo que puede considerarse como un nuevo ataque a los trabajadores, el Presidente firmó el proyecto y lo envió al Congreso, con el objetivo de que se apruebe antes de fin de año en las sesiones extraordinarias. Entre los derechos que se pierden se contempla indemnizaciones, vacaciones y horas extra.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.
El accidente ocurrió sobre la carretera S-495, donde el coche de la empresa Javitours chocó contra un montículo de tierra.
De la reunión participaron directivos policiales de la Departamental Santa María y funcionarios locales.