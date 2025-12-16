Olivos: encontraron muerto a un soldado en la quinta presidencial

(SN; con información de Página/12) Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos, en la zona norte del conurbano bonaerense, fue encontrado sin vida durante la madrugada del martes. Aunque los detalles del fallecimiento no trascendieron, se supo que la Justicia Federal inició una investigación para esclarecer los detalles del caso.

Bajo la directiva del juzgado trabajan en el caso la Policía Federal Argentina (PFA) y la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro.

El cuerpo de la víctima fue hallado en uno de los puestos internos de la residencia oficial del presidente Javier Milei. Según trascendió, la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, un joven de 21 años.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. “Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, determinaron desde la Quinta de Olivos.

El Ejército Argentino tiene a su cargo la custodia de Olivos. El soldado fallecido desempeñaba tareas de vigilancia en el predio. Fuentes de la investigación consignaron que el joven se habría efectuado un disparo con un arma larga en la cabeza.

Oriundo de Misiones, Gómez revistaba en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. La autopsia de su cuerpo será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

La Vocería Presidencial emitió un comunicado a través de X en el cual expresó las condolencias del Presidente a la familia del joven.