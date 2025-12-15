Despeñaderos: se definieron medidas de seguridad para el operativo de verano

Tiempo en Alta Gracia: martes a pleno sol y una semana que irá subiendo la temperatura
Este martes se presenta con buen tiempo en Alta Gracia. El pronóstico anticipa varios días de calor en aumento y una chance de lluvias hacia el sábado.
De la reunión participaron directivos policiales de la Departamental Santa María y funcionarios locales.Sociedad15 de diciembre de 2025 Redacción SN
(SN; Despeñaderos) Durante la mañana de este lunes se realizó en Despeñaderos una reunión coordinadora entre funcionarios policiales y municipales con el objetivo de fortalecer medidas de seguridad durante el operativo de verano.
Desde la Departamental informaron que el objetivo de este tipo de encuentros es discutir la implementación de políticas comunitarias que promuevan un entorno más seguro para los ciudadanos.
Entre los temas abordados se contemplaron estrategias conjuntas para mejorar la seguridad durante eventos locales y en zonas críticas, enfatizando la importancia de la participación comunitaria.
Por otra parte, se planificaron los objetivos para el operativo de verano, que incluirá la distribución de efectivos en balnearios y áreas turísticas, garantizando así la seguridad de los visitantes y residentes.
Ademas, se presentaron propuestas para proyectos que buscan mejorar la infraestructura de seguridad en la localidad, incluyendo la implementación de tecnología y capacitación continua para el personal policial.
Participaron del encuentro la diputada Nacional Carolina Basualdo, el director de la Departamental Santa María Héctor Villagra y el intendente a cargo Fernando Ariel Díaz, el jefe Superior de la zona de Inspección 2 Elio Pucheta, el titular de la Dependencia Subcomisario Diego Balbardi y Director de la Guardia Local Gabriel Reposi.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
La Unidad Fija de Multa se actualizó a 1.696 pesos. Las infracciones leves comenzarán en $33.920 , mientras que las máximas superarán los tres millones.
La entidad de reciclado de Alta Gracia recibió el sello People and Planet First. La distinción reconoce a organizaciones que priorizan a las personas y el planeta.
El Conicet ganó el Martín Fierro de Oro por su transmisión de una expedición submarina. El streaming acercó la ciencia a millones de personas y se usó en escuelas.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
El aviso de un vecino permitió capturar a un sospechoso de haber perpetrado un jugoso atraco nocturno. Ahora queda por descubrir si el detenido había contado con ayuda de un "soplón".
El accidente ocurrió sobre la carretera S-495, donde el coche de la empresa Javitours chocó contra un montículo de tierra.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) informó que la industria, el comercio y la construcción encabezaron la pérdida de empleo.