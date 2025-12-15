Despeñaderos: se definieron medidas de seguridad para el operativo de verano

(SN; Despeñaderos) Durante la mañana de este lunes se realizó en Despeñaderos una reunión coordinadora entre funcionarios policiales y municipales con el objetivo de fortalecer medidas de seguridad durante el operativo de verano.

Desde la Departamental informaron que el objetivo de este tipo de encuentros es discutir la implementación de políticas comunitarias que promuevan un entorno más seguro para los ciudadanos.

Entre los temas abordados se contemplaron estrategias conjuntas para mejorar la seguridad durante eventos locales y en zonas críticas, enfatizando la importancia de la participación comunitaria.

Por otra parte, se planificaron los objetivos para el operativo de verano, que incluirá la distribución de efectivos en balnearios y áreas turísticas, garantizando así la seguridad de los visitantes y residentes.

Ademas, se presentaron propuestas para proyectos que buscan mejorar la infraestructura de seguridad en la localidad, incluyendo la implementación de tecnología y capacitación continua para el personal policial.

Participaron del encuentro la diputada Nacional Carolina Basualdo, el director de la Departamental Santa María Héctor Villagra y el intendente a cargo Fernando Ariel Díaz, el jefe Superior de la zona de Inspección 2 Elio Pucheta, el titular de la Dependencia Subcomisario Diego Balbardi y Director de la Guardia Local Gabriel Reposi.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.